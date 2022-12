Xiaomi Watch S2 ufficiale: l’indossabile premium è tornato

Insieme alla famiglia di top di gamma della serie 13, Xiaomi ha presentato anche altri prodotti del suo ecosistema. Tra questi troviamo anche il nuovo indossabile premium Xiaomi Watch S2: la casa di Lei Jun ha fatto il bis in grande stile e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche, specifiche, prezzo e disponibilità sul mercato.

Xiaomi Watch S2 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo indossabile

Design, display e caratteristiche

Come anticipato anche dai teaser dei giorni scorsi, Xiaomi Watch S2 non cambia troppo il suo look rispetto alla generazione precedente. Ancora una volta abbiamo materiali premium ed un pannello tondo, mentre sono disponibili due grandezze (da 42 mm e da 46 mm). A destra trovano spazio due pulsanti fisici mentre il corpo è realizzato in acciaio inossidabile e lo schermo è protetto da un vetro zaffiro.

Il modello da 42 mm offre una soluzione da 1.32″ che sale a 1.43″ per la variante da 46 mm; in entrambi i casi si tratta di display AMOLED con risoluzione di 466 x 466 pixel. Non manca l'impermeabilità fino a 5 ATM.

Ovviamente non manca il solito pacchetto per la salute ed in fitness, a cui si aggiunge la misurazione della temperatura corporea. Abbiamo il monitoraggio dell'attività cardiaca H24, dai livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), del sonno, dello stress e non solo. Il dispositivo è in grado di misurare la composizione corporea: percentuale di grasso, massa muscolare e così via. Presenti all'appello oltre 100 modalità sportive.

Entrambe le versioni offrono microfono e speaker per le chiamate Bluetooth; abbiamo poi il GPS, l'NFC per i pagamenti, BT 5.2 e varie applicazioni preinstallate. Il modello da 42 mm è equipaggiato con una batteria da 305 mAh (per 7 giorni di utilizzo) mentre quello da 46 mm presenta un'unità da 500 mAh (per 12 giorni di autonomia).

Xiaomi Watch S2 – Prezzo e uscita

Il nuovo Xiaomi Watch S2 è stato lanciato in Cina durante l'evento dedicato alla serie 13, ad un prezzo di partenza di circa 136€ al cambio attuale. Il dispositivo arriva in patria nelle seguenti configurazioni:

Versione con cinturino in silicone 42 mm – 136€ (999 yuan) 46 mm – 149€ (1099 yuan)



Versione con cinturino in pelle 42 mm – 163€ (1199 yuan) 46 mm – 177€ (1299 yuan)



