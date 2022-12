Honor 80 GT 5G ha una data d’uscita (e sarà in ottima compagnia)

Come preannunciato già da diverse certificazioni, la serie Number della casa cinese sta per arricchirsi con un nuovo modello. Honor 80 GT 5G ha una data di presentazione e arriverà in compagnia del tablet Pad V8 Pro ed altre novità. Ecco cosa ci aspetta dall'evento cinese di Honor fissato per il mese di dicembre.

Honor 80 GT 5G, Tab V8 Pro e la nuova Smart Pencil: ecco le novità in arrivo a dicembre

La data di presentazione di Honor 80 GT 5G e di Pad V8 Pro è fissata per il 26 dicembre 2022: durante l'evento di lancio troveranno spazio il nuovo smartphone, il tablet (già protagonista di varie indiscrezioni) ed una nuova Smart Pencil. Non è chiaro se ci saranno altri prodotti a sorpresa, ma comunque di tratta di un evento ricco.

Per quanto riguarda Honor 80 GT 5G si tratterà di un modello equipaggiato con uno Snapdragon 8+ Gen 1 (anche se in versione “depotenziata”). Si vocifera di uno schermo OLED Full HD+, refresh rate a 144 Hz, 66W di ricarica rapida e fino a 16 GB di RAM. Dal poster si evince la presenza di una tripla fotocamera con un sensore da 54 MP.

Passando ad Honor Tab V8 Pro, le indiscrezioni parlano del primo tablet IMAX Enhanced al mondo, caratterizzato da uno schermo da 12.1″, un chipset Dimensity 8100, ricarica da 33W e MagicOS 7.

