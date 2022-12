Apple rilascia iOS 16.2: ecco tutte le novità

Apple ha appena rilasciato iOS 16.2, l'ultima versione del suo sistema operativo per iPhone che introduce delle novità molto interessanti. Scopriamo insieme quali in questo articolo.

Le novità di iOS 16.2

Iniziamo subito con Freeform, probabilmente la novità più interessante introdotta con iOS 16.2. Si tratta di una nuova applicazione che permette di lavorare in modo creativo con amici o colleghi su Mac, iPad e iPhone. L'app include strumenti di disegno e consente di aggiungere immagini, file, memo e altro sulla lavagna digitale.

Un'altra novità molto simpatica è Sing, una nuova funzionalità di Apple Music per cantare i propri brani preferiti e duettare con l'artista originale. Con Sing, potete duettare con tracce vocali completamente regolabili e con testi sincronizzati migliorati.

Sono stati poi introdotti due nuovi widget: Sonno, per vedere i dati più recenti sul tuo riposo; e Farmaci, per visualizzare promemoria e accedere rapidamente al programma dei tuoi medicinali. Per quanto riguarda la schermata di blocco, è stata anche aggiunta la possibilità di nascondere lo sfondo o le notifiche quando lo schermo sempre attivo è abilitato su iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max.

Infine, iOS 16.2 include anche miglioramenti e risoluzioni di problemi vari, tra cui il miglioramento della ricerca in Messaggi che permette di trovare le foto in base al contenuto, ad esempio quelle che includono cani, auto, persone o testo; ed una nuova impostazione “Sicurezza delle comunicazioni” per Messaggi che consente ai genitori di abilitare avvisi per i minori quando ricevono oppure provano ad inviare foto che contengono immagini di nudo.

