iOS 16.2 in arrivo: ecco quali saranno le principali novità

Il prossimo aggiornamento di iPhone, iOS 16.2, introdurrà una nuova serie di novità molto interessanti! Non abbiamo ancora una data ufficiale, ma secondo fonti di una certa importanza Apple rilascerà l'update a metà dicembre e questo includerà almeno cinque importanti nuove funzionalità. Scopriamo insieme quali!

Le principali novità in arrivo con iOS 16.2

Una prima novità in arrivo con iOS 16.2 è Freeform, una nuova applicazione che offre una sorta di lavagna digitale su cui scrivere note, applicare adesivi, inserire forme, immagini, video, PDF, collegamenti e molto altro. L'app sarà disponibile anche su iPad e Mac e permette di collaborare con altri utenti in tempo reale tramite FaceTime e iMessage.

L'aggiornamento introduce anche due nuovi widget per la schermata di blocco: Sonno, che permette di visualizzare la sessione più recente e le fasi del sonno; e Farmaci, che offre un accesso rapido alla cartella di medicinali da assumere.

Un'altra novità molto interessante, soprattutto per gli amanti dello sport, è il supporto per i risultati in diretta. La funzione permette di visualizzare i risultati in tempo reale delle partite di MLB, NBA e Premier League sia nella schermata di blocco che nell'isola dinamica su iPhone 14 Pro.

Un aggiornamento minore riguarda invece l'app Home, che includerà una serie di migliorie che ottimizzano le prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità per il controllo dei dispositivi smart.

Queste sono solo alcune delle novità in arrivo con iOS 16.2, ma molte più sono attualmente in fase di test nella versione Beta del software.

