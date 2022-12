Xiaomi Pad 6 Pro sarà un tablet veramente top di gamma?

Nonostante non se la passi bene, sempre più produttori stanno puntando sul settore dei tablet, e ci stiamo preparando al lancio di Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro. Come il mercato dei notebook, anche quello dei tablet ha avuto una rapida impennata nel 2020, quando in milioni erano costretti a casa e hanno deciso di acquistarne uno per ammazzare il tempo o fare smart working.

Aggiornamento 18/12: un nuovo leak ci svela dettagli su Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro. Li trovate all'interno dell'articolo.

Il primo tablet Android con Snapdragon 8 Gen 1 sarà Xiaomi Pad 6 Pro?

Quasi sicuramente quella Xiaomi Pad 6 sarà una serie composta da più modelli, di cui uno Pro più costoso con dotazione hardware di fascia alta. Partendo dal modello base, Xiaomi Pad 6 viene indicato col nome in codice “pipa” e la sigla “M82“, ma quello che più interessa sapere è che sarebbe alimentato dallo Snapdragon 870 che attualmente troviamo su Xiaomi Pad 5 Pro, un passo in avanti rispetto allo Snap 860 di Mi Pad 5.

Il piatto forte sarebbe Xiaomi Pad 6 Pro (c'è chi lo chiama Pad 6 Ultra), siglato come “liuqin” ed “M81“, in quanto sarebbe dotato di schermo OLED LTPO da ben 14″ 2.8K (2.880 x 1.880 pixel), più ampio persino del recente modello da 12,4″, e con refresh rate a 144 Hz. Ad alimentare il tutto ci sarebbe lo Snapdragon 8+ Gen 1 di più recente fattura, a 4 nm con CPU fino a 3 GHz e GPU Adreno 730. Di questo modello potrebbe esserci anche una versione MediaTek dotata di Dimensity 9000 se non il più recente Dimensity 9200; inoltre, ci sarebbe anche un passo in avanti in termini di ricarica, passando da 67W a 120W. Vengono poi menzionate altre specifiche come una doppia fotocamera con sensore di profondità, 4 speaker stereo e il supporto a tastiera e stylus.

Staremmo quindi parlando di un vero e proprio competitor dei tablet di casa Samsung ed Apple, attualmente gli unici che hanno sugli scaffali proposte di pari grado; tuttavia, viene fatto presente che Xiaomi Pad 6 Pro dovrebbe rimanere un'esclusiva della Cina.

