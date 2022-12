Android 13 arriva in Europa con Xiaomi.eu | Download

Avete uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO e state aspettando l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 13? Allora abbiamo buone notizie per voi, perché grazie al team Xiaomi.eu il major update sta arrivando anche in Italia. Per il momento, infatti, la compagnia ha rilasciato l'aggiornamento su pochi modelli del catalogo e perlopiù in Cina, per quanto qualcosa si stia muovendo anche in occidente. Nel corso del 2023 l'update arriverà anche in Italia, ma se non voleste attendere ancora potete già installarlo sul vostro modello: ecco come fare.

Xiaomi.eu rilascia il porting dell'aggiornamento Android 13 per gli smartphone Xiaomi

Nato nel 2010, il team Xiaomi.eu nasce con l'intento di “occidentalizzare” l'esperienza software della MIUI sugli smartphone Xiaomi venduti fuori dai confini cinesi. Fino a qualche anno fa, infatti, non esisteva una divisione europea di Xiaomi e di conseguenza non esisteva nemmeno una versione della MIUI pensata per noi europei. Bisognò attendere il 2015 per la nascita della MIUI Global e il 2018 per la MIUI EEA, ma il lavoro svolto dal team Xiaomi.eu rimane ancora oggi molto utile per i più smanettoni.

Grazie a loro, infatti, è possibile installare prima del tempo gli aggiornamenti che Xiaomi rilascia prima in Cina e poi in Italia. Ed è qui che ci ricolleghiamo all'aggiornamento Android 13, che su alcuni modelli è per ora stato rilasciato soltanto in Cina. Quelli sviluppatori non sono unicamente porting ma veri e propri adattamenti per noi europei, perciò con lingua italiana, servizi Google e la rimozione di bloatware oltre che di app e servizi non utilizzabili fuori dalla Cina.

Modello Versione Recovery ROM Fastboot ROM Xiaomi 12 V13.2.6.0.TLCCNXM – Scarica Xiaomi 12 Pro V13.2.7.0.TLBCNXM – Scarica POCO F4 (Redmi K40S) V13.2.8.0.TLMCNXM – Scarica

Come installare Android 13 con Xiaomi.eu

Nonostante sia un riadattamento delle ROM China ufficiali, quelle realizzate dal team Xiaomi.eu sono a tutti gli effetti delle custom ROM e quindi necessitano delle stesse operazioni per qualsiasi ROM di terze parti. Prima di tutto, è necessario effettuare lo sblocco del bootloader, dopodiché l'installazione della ROM tramite custom recovery TWRP (qualora si trattasse di una Recovery ROM). ATTENZIONE: effettuare questo tipo di installazione potrebbe richiedere la formattazione della memoria, quindi un backup dei dati è vivamente consigliato.

Come installare Xiaomi.eu in formato Recovery ROM

Come installare Xiaomi.eu in formato Fastboot ROM

