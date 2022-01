Xiaomi Pad 6 Pro avrà un display senza precedenti

Se Xiaomi Pad 5 e Pad 5 Pro stanno facendo incetta di consensi, il prossimo Pad 6 Pro potrebbe essere il punto di svolta del mercato. Infatti, sembra che possa essere dotato di un display di tutto rispetto, ma soprattutto, con una tecnologia ancora non vista sui tablet.

Xiaomi Pad 6 Pro potrebbe avere display super definitivo e tecnologia LTPO

L'indiscrezione, arrivata dall'insider Arsenal Jun, ci porta a scoprire che il prossimo Pad 6 Pro di Xiaomi possa essere dotato di un pannello a marchio TCL Huaxing AMOLED, con risoluzione 2.5K (probabilmente WQXGA, nella pratica un QHD+ a 16:10) ed un refresh a 120 Hz con tecnologia LTPO.

Questa soluzione potrebbe essere una vera e propria rivoluzione per il mercato tablet, soprattutto Android. Come abbiamo già parlato in merito, si riuscirebbe a fare un passo in avanti nella sfida con iPad Pro, ad oggi punto di riferimento del settore. La scelta di non utilizzare Samsung ma un pannello di un brand cinese è indicativo del fatto che ci si voglia giocare queste carte in casa, magari estendendo anche ad altri brand questa soluzione.

Oltre a questo, purtroppo, non si conosce molto altro di Xiaomi Pad 6 Pro, ma immaginiamo che, considerato il display, esso possa avere un hardware di tutto rispetto, con uno Snapdragon 888 o anche uno Snapdragon 8 Gen 1 a muovere quello che sembra essere il tablet più potente mai realizzato dal brand.

