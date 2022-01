Xiaomi, OPPO, Lenovo e Huawei pensano a tablet con display LTPO per sfidare iPad Pro?

La nuova frontiera dei dispositivi top gamma dei brand cinesi, come Xiaomi, OPPO, Lenovo e altre, hanno in comune l'adozione di display con tecnologia LTPO e presto potrebbe riguardare anche i tablet. Infatti, secondo un interessante leak, sembra proprio che le aziende vogliano creare il loro rivale di iPad Pro, sfruttando questa tecnologia.

Xiaomi, OPPO, Lenovo e Huawei: ecco come potrebbe essere il display LTPO dei futuri tablet top gamma

A rivelare questa indiscrezione è stato, come spesso accade, il leaker Digital Chat Station, che ha spiegato di essere venuto in possesso di informazioni riguardanti quella che sarà la produzione domestica (cioè, per il mercato cinese) dei display pensati per tablet. E guardando le specifiche di questi pannelli, l'impressione è che si tratti di veri e propri top gamma.

Infatti, oltre ad avere 12/13″ di diagonale, con risoluzione 2.5K e soprattutto la tecnologia LTPO, che abbiamo approfondito, che avendo un refresh rate a 120 Hz, in base alla scena si regola da 1 a 120 Hz, così da risparmiare sui consumi energetici. In più, considerando che i display LTPO sono tutti AMOLED, è facile che abbiamo questo tipo di illuminazione.

A chi potrebbe tornar utile questo nuovo pannello? Chiaramente, a tutti i brand interessati a spingere nei tablet. Quindi pensiamo sicuramente a Xiaomi con un futuro Pad 6 Pro, oppure ai Lenovo che puntano a crescere sempre di più in termini di qualità e vere alternative Android agli iPad, ma anche Huawei nell'aggiornare i suoi MatePad con HarmonyOS e poi altri brand come OPPO, che entrerà a breve con OPPO Pad sul mercato.

Insomma, la sfida ad iPad Pro, attualmente sprovvisto di una tecnologia LTPO, può accendersi tra questo 2022 e il 2023 e i brand cinesi non vogliono più restare a guardare.

