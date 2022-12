Dove comprare Nubia Z50: il nuovo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 2!

Cercate uno smartphone con una fotocamera top, un processore potente di ultima generazione ed un design accattivante? Allora l'ultimo flagship del brand cinese è la risposta che stavate cercando: ecco dove comprare Nubia Z50, uno smartphone con tutti i crismi equipaggiato con l'ultimissimo Snapdragon 8 Gen 2!

Nubia Z50 è arrivato: ecco dove comprare il nuovo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 2

Ancora una volta Nubia ha fatto centro con un top di gamma stiloso e potente: schermo AMOLED curvo da 6.67″, profondità colore a 10 bit, refresh rate a 144 Hz, scocca in vetro o pelle vegana, super ricarica da 80W. Ovviamente stiamo parlando di un terminale mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultimo chipset di punta targato Qualcomm.

Un'altra caratteristica degna di nota è il comparto fotografico, composto da un modulo IMX787 da 64 MP con OIS ed una lente da 35 mm, un grandangolo da 50 MP ed un sensore di spettro multi-canale. E ora che ne sappiamo di più, andiamo a scoprire dove comprare Nubia Z50, ovviamente con un occhio al risparmio!

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di modelli CHINA, con ROM in cinese ed inglese; il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 5G SA: n1/n3/n41/n77/n78/n79/n28 5G NSA: n41/78/79/1/3/28



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al top di gamma Nubia.

