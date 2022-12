La lampada RGB Blitzwill dona un’atmosfera vivace alla vostra stanza

Se cercate una lampada RGB smart in grado di regalare alla vostra stanza un'atmosfera vivace ed elegante, Blitzwill ha per voi il prodotto perfetto. Grazie al coupon che trovate in questo articolo, potrete portare a casa la lampada con uno sconto superiore al 50%!

Solo 70€ per questa Lampada RGB di Blitzwill con supporto per Google Assistant e Alexa

La lampada RGB di Blitzwill (modello BWL-FL-0002), offre una potenza di 25W ed una temperatura di colore tra 2700K e 6500K, con una luminosità massima di 2000 lumen. Tra le varie modalità di utilizzo sono disponibili 8 diverse scene e la sincronizzazione musicale.

Questo dispositivo può essere regolato tramite dimmer oppure tramite applicazione Smart, per impostare luminosità, temperatura e colorazione preferita. Presente anche il supporto per gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa, con l'integrazione nell'ecosistema della casa smart.

La lampada Blitzwill è disponibile su Banggood al prezzo di 70.7€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dall'Europa, è gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

