Mobvoi si aggiorna: monitoraggio del sonno migliorato per i TicWatch

In queste ore è in fase di rollout un nuovo aggiornamento per l'app Mobvoi, che implementa sugli smartwatch TicWatch nuove funzioni per il monitoraggio del sonno, consentendo anche l'attivazione di melodie per un riposo più efficace.

Mobvoi: 12 nuove melodie per aiutarvi a dormire meglio con TicWatch

Il nuovo aggiornamento introduce sugli smartwatch TicWatch un migliore monitoraggio del sonno, con la possibilità di generare dei report giornalieri e settimanali dettagliati sulle abitudini notturne del nostro corpo.

In aggiunta, gli utenti potranno attivare una delle 12 nuove melodie aggiunte con questo aggiornamento per provare a dormire meglio. Si avranno a disposizione suoni per la meditazione, rumori bianchi, suoni naturali e tanti altri ancora.

L'aggiornamento è in fase di rollout e arrivare anche sul Play Store italiano nei prossimi giorni. Vi consigliamo, quindi, di controllare periodicamente la pagina degli aggiornamenti per essere subito pronti a sfruttare le nuove funzioni.

