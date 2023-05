iPhone 15 Pro Max: le sottilissime cornici si mostrano in un nuovo leak

Dopo l'iconico lancio di iPhone X, Apple si è potuta fregiare di essere l'unica ad avere uno smartphone full screen con cornici simmetriche, mentre i produttori Android dimostravano di non riuscire a ridurre il cosiddetto “chin”, ovvero il bordo inferiore. Una diatriba che per alcuni lascia il tempo che trova, mentre per altri sottolinea l'impegno che da sempre Cupertino riserva nell'estetica dei suoi prodotti. Fatto sta che con il lancio dei prossimi melafonini, in particolar modo con iPhone 15 Pro Max, potremmo assistere al capitolo successivo nella storia delle cornici.

Per il lancio di iPhone 15 Pro Max, Apple prepara il “migliore display di sempre”

Dopo qualche anno di “monopolio”, anche i produttori Android sono riusciti a tirar fuori smartphone con cornici simmetriche o quasi; attualmente Xiaomi 13 a detenere il record per le cornici più sottili, con soli 1,61 mm di spessore ai lati e sopra e e 1,81 mm sotto, non una simmetria totale ma quasi indistinguibile a occhio nudo. Un risultato migliore di Samsung Galaxy S23 e i suoi 1,95 mm di spessore e soprattutto di iPhone 14 Pro, la cui cornice inferiore misura 2,17 mm. Ma secondo il noto leaker Ice Universe, iPhone 15 Pro Max sarà il primo smartphone a infrangere il record e scendere sotto il livello raggiunto dal flagship Xiaomi, con una cornice spessa soltanto 1,55 mm.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo — Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023

Non è la prima volta che i rumor si soffermano sulle novità in ambito schermo dei prossimi smartphone Apple, grazie anche alle immagini render: si è parlato per la prima volta di bordi curvi, di schermi meno energivori, di come i modelli Pro e Pro Max saranno più avanzati dei modelli base e Plus e della rivalità fra BOE e Samsung; per non parlare della costruzione in generale, fra l'abbandono dei tasti e le limitazioni della porta USB-C.

Aggiornamento 08/05: un mockup torna a mostrare le cornici

Un noto insider è tornato a mostrare le sottilissime cornici che andranno a caratterizzare il display di iPhone 15 Pro Max. Con uno spessore di soli 1.55 mm, la cornice del nuovo smartphone flagship di Apple proverà a battere ogni record, ma per le prime immagini ufficiali bisognerà aspettare ancora diversi mesi. Come sempre, infatti, l'annuncio della lineup di iPhone 15 è previsto per le prime settimane di settembre.

