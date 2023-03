iPhone 15: ancora più autonomia grazie a SoC, display… e fotocamera

Storicamente, gli smartphone Apple hanno l'autonomia fra i loro assi nella manica e pare proprio che con la futura serie iPhone 15 continuerà a essere così. Potendo contare su hardware e software totalmente proprietario e su un catalogo molto più ristretto rispetto alla concorrenza, può realizzare prodotti più ottimizzati per far durare di più la batteria. E di tutte le specifiche che dovremmo trovare sui prossimi melafonini ci sarebbero anche novità mirate proprio a migliorare tale aspetto.

Apple si concentrerà sul migliorare l'autonomia della prossima serie iPhone 15

Prima di tutto ci sarà l'A17 Bionic, il System-on-a-Chip che potrebbe essere esclusiva dei modelli Pro e che ne potrebbe far lievitare il prezzo di vendita. Sarà realizzato sempre da TSMC con il nuovissimo processo produttivo a 3 nm, lo stesso che sarà utilizzato anche per i chip delle prossime generazioni di MacBook M3. E sulla base di quanto si vocifera, Apple e TSMC si sarebbero concentrati sul realizzare un SoC dove le novità riguardino più sul ridurre i consumi che sull'alzare le prestazioni, già alte sull'attuale A16 Bionic.

A migliorare l'autonomia non ci sarebbe soltanto il SoC ma anche il comparto tecnico del display, grazie alla dotazione di un nuovo driver che lo gestisce che passerebbe da 40 a 28 nm. Che Apple tenga molto alla qualità generale dei suoi schermi non lo scopriamo oggi, come dimostra quello che sta facendo per i suoi primi iPad OLED. Infine si parla anche di fotocamera, più precisamente dello scanner LiDAR, il sensore che si occupa di scansione tridimensionalmente l'ambiente per la realtà aumentata. Apple avrebbe deciso di passare da Lumentum/Win Semi a Sony per la sua realizzazione, con un sensore ToF VCSEL per i modelli Pro e Pro Max che avrebbe anch'esso consumi ridotti mediante un design che combina sensore e driver; in alternativa, questo sensore potrebbe avere gli stessi consumi ma con performance migliorate rispetto all'attuale generazione, a beneficio della fotocamera che potrebbe sfruttarlo per autofocus e foto in notturna.

