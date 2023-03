OPPO promette un Find N2 Flip più utile, a partire da Spotify

Come vi abbiamo detto nella nostra recensione, OPPO Find N2 Flip poteva essere il miglior flip phone in circolazione ma le limitazioni dello schermo esterno gli tagliano le gambe. In quanto brand cinese, OPPO soffre il problema di dover sviluppare due ecosistemi paralleli, uno per la Cina e uno per il mercato Global. E si sa, in Cina tante app che noi utilizziamo non ci sono, in primis i vari servizi Google ma anche tutti quelli di Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) e dei vari servizi di streaming come nel caso di Spotify.

Il prossimo aggiornamento di OPPO Find N2 Flip renderà più utile lo schermo esterno

E questo è un peccato, perché OPPO Find N2 Flip vanta un display esterno da 3,26″, il più grande che si possa trovare sugli attuali flip phone, dove Moto RAZR si ferma a 2,7″ e Samsung Galaxy Z Flip 4 solo a 1,9″. Questo gli permetterebbe di consentire all'utente di usarlo più facilmente da chiuso, ma le limitazioni fanno sì che ci si trovi costretto ad aprirlo anche quando si potrebbe evitare. Per sopperire a questo problema, OPPO ha affermato di voler migliorare il suo pieghevole con i prossimi aggiornamenti, a partire da quello che aggiungerà il widget di Spotify. C'è anche una tempistica, ovvero a partire dal 15 aprile, aggiungendosi così ai soli sei widget attualmente disponibili, cioè meteo, orologio, calendario, fotocamera, registratore audio e gestione delle cuffie TWS.

