Redmi Watch 3 Lite è nell’aria: eccolo nelle prime immagini

Oltre ai modelli sportivi e quelli premium della serie S (tra cui abbiamo avuto l'ultima aggiunta Xiaomi Watch S1 Pro), la compagnia di Lei Jun punta anche al mercato budget del settore degli indossabili. In questo caso gli orologi arrivano con il marchio Redmi: si tratta di prodotti più economici, ma comunque ricchi di funzioni. La prossima aggiunta alla gamma dovrebbe essere Redmi Watch 3 Lite, già protagonista di leak con tanto di immagini.

Redmi Watch 3 Lite sta arrivando: immagini e caratteristiche dalle prime certificazioni

La scorsa generazione ha visto protagonisti Watch 2 e il modello Watch 2 Lite, due indossabili decisamente completi (con tanto di GPS). Intanto Xiaomi ha lanciato in patria il terzo capitolo della serie: Watch 3 ha debuttato a dicembre ma non sappiamo se arriverà da noi. Probabilmente la casa cinese seguirà quanto fatto con i precedenti dispositivi: quindi potremmo aspettarci il debutto in Europa e in Italia del futuro Redmi Watch 3 Lite.

E proprio quest'ultimo modello è stato avvistato in alcune certificazioni con la sigla M2247W1; il debutto pare ormai imminente. Il dispositivo presenta il Bluetooth 5.0, un quadrante rettangolare e cinturini rimovibili. A differenza del fratello maggiore sembra non essere dotato di microfono e speaker.

Ora che il nome commerciale è stato svelato dalle varie certificazioni, non resta che attendere i leak veri e propri. Sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più; inoltre vista la mole di documenti dedicati a Redmi Watch 3 Lite è molto probabile che il lancio sia ormai dietro l'angolo.

