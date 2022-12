Redmi Watch 3 ufficiale: più grande, più smart e più costoso

L'ecosistema Xiaomi si arricchisce di uno nuovo smartwatch, cioè quel Redmi Watch 3 successore del precedente modello arrivato nel corso del 2021. Il nuovo prodotto punta a offrire miglioramenti su tutta la linea, sia per quanto riguarda il display che in termini di performance e funzionalità integrate. Scopriamo insieme le novità annunciate dall'azienda di Lei Jun e a quale prezzo viene proposto al pubblico.

Redmi Watch 3 ufficiale: lo smartwatch economico si rinnova

Presentato assieme alla nuova serie K60, Redmi Watch 3 offre un display AMOLED da 1,75″ 450 x 390 pixel con densità di 341 PPI, con una superfice più ampia del 14,8% rispetto al suo predecessore. È uno schermo con luminosità massima di 600 nits, supporto Always-On Display, refresh rate a 60 Hz e oltre 200 watch faces.

La sua scocca misura 42 x 36 x 10 mm per un peso di 37 grammi, è disponibile nelle due colorazioni Elegant Black e Ivory White e ha certificazione 5ATM con impermeabilità fino a 50 metri. Al suo interno c'è una batteria da 289 mAh con un'autonomia fino a 12 giorni di utilizzo standard e ricarica magnetica, mentre il reparto connettività include Bluetooth 5.2, NFC e GPS con anche posizionamento GLONASS, GALILEO e QZSS.

A tal proposito, il nuovo smartwatch Redmi ha dalla sua il supporto alle chiamate Bluetooth e la modalità SOS per fare telefonate d'emergenza premendo tre volte il tasto laterale. Non mancano funzioni salutistiche grazie ai sensori dei battiti cardiaci e SpO2 presenti, con 121 modalità sportive con assistente personale vocale per monitorare la propria attività fisica.

Redmi Watch 3 – Prezzo e uscita

Redmi Watch 3 è stato presentato ufficialmente in Cina al prezzo di circa 67€, cioè 499 CNY in madre patria. Si tratta di un innalzamento di prezzo di circa 15€ rispetto a Watch 2, ma non è dato sapere se e quando verrà presentato anche in Europa e in Italia.

