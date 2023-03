Il display di iPhone 15 Pro sarà migliore di iPhone 15

Le indiscrezioni puntano al fatto che il notch stia per diventare un ricordo del passato, e che l'intera serie iPhone 15 si baserà solo ed esclusivamente sull'Isola Dinamica. Dopo averla utilizzata come punto di differenziazione fra i modelli base e quelli più avanzati, anche iPhone 15 e 15 Plus adotterebbero il rinnovato foro centrale che tramite software assume forme diverse a seconda della funzione in atto. In parallelo, però, Apple avrebbe scelto di utilizzare un'altra strategia per rendere comunque più pregiato il display dei modelli Pro e Pro Max rispetto al modello base e al Plus.

Ecco come Apple vuole differenziare lo schermo di iPhone 15 e 15 Pro

A partire da iPhone 12, Apple ha abbandonato la tecnologia IPS LCS in favore dei pannelli OLED, che da anni sono presenti su tutti i suoi smartphone; l'unica eccezione è iPhone SE, che però sembrerebbe stia anch'esso per omologarsi con il prossimo modello. C'è stata poi la serie 13, dove i modelli Pro e Pro Max hanno portato su smartphone la tecnologia ProMotion, e infine la serie 14, dove Pro e Pro Max vantano un più avanzato pannello LTPO in grado di scendere a 1 Hz.

Sarebbero proprio queste due tecnologie il punto di differenziazione fra le due coppie di smartphone, e quindi soltanto iPhone 15 Pro e Pro Max avrebbero un refresh rate a 120 Hz e l'Always-On Display reso possibile dallo schermo LTPO. Ciò nonostante, su tutti e quattro i modelli sono previste novità condivise anche per lo schermo, fra cui l'utilizzo di un componente che migliorerà l'autonomia.

