Come disattivare l’account Instagram Threads (e perché non puoi cancellarlo)

Ti sei iscritto a Instagram Threads ma hai cambiato idea e vuoi disattivare il tuo account? Meta ha ufficialmente lanciato la sfida a Twitter, presentando al pubblico la sua nuova piattaforma, un social network incentrato sulle discussioni testuali che ha subito suscitato perplessità. Non solo nella concorrenza, che accusa la compagnia di Mark Zuckerberg di averli copiati illegalmente, ma anche negli stessi utenti alla luce della decisione delle autorità di bloccare l'app in Europa.

Vuoi disattivare il tuo account Instagram Threads? Ecco i passi da seguire

Crediti: Instagram Threads

Come usare Instagram Threads in Italia

A causa dell'apparente incompatibilità con il GDPR europeo, il lancio di Instagram Threads non è avvenuto in Italia, ma visitando la piattaforma ci si accorge subito che è già popolata da diversi utenti europei. Questo perché è comunque possibile bypassare il blocco di Meta, come vi abbiamo spiegato in questa guida.

Posso cancellare l'account Instagram Threads?

Se vi siete iscritti a Instagram Threads, potreste aver cambiato idea e aver deciso di rimuovere il vostro profilo dal social network di Meta. Brutte notizie, perché al momento non è possibile rimuovere facilmente: visitando la pagina dedicata, Meta ci fa sapere che “per eliminare il tuo profilo e i tuoi dati di Threads, dovrai eliminare il tuo account Instagram“. Questo perché, spiega l'azienda, un profilo Thread è parte integrante del profilo Instagram associato, pertanto attualmente non è possibile fare altrimenti.

La risposta alla domanda è quindi nì, perché è vero che l'account Threads può essere completamente rimosso, ma in pochissimi vorranno fare lo stesso con quello Instagram. Come dichiarato dal capo Adam Mosseri, la compagnia sta “cercando un modo per eliminare separatamente il tuo account Threads“, pertanto potrebbe essere possibile in futuro.

Come disattivare l'account Instagram Threads

L'alternativa è quindi disattivare l'account Instagram Threads (si può fare una volta alla settimana), mossa che può essere fatta in qualsiasi istante senza intaccare minimante l'account Instagram. In questo modo, vengono nascosti profilo, thread, risposte e Mi Piace, ma in maniera temporanea, fintanto che l'utente non deciderà di effettuare l'accesso e riattivare l'account.

Clicca in basso a sinistra sull'icona Profilo Clicca in alto a destra sulle due lineette Seleziona la voce “Account” Clicca su “Disattiva profilo” In basso, clicca su “Disattiva profilo Threads”

