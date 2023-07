Il mini PC di Xiaomi arriva su Geekbuying: per la prima volta sotto i 500€!

È tempo di rinnovare il tuo vecchio PC e vuoi puntare ad uno di questi “graziosi” computer ultracompatti? Allora Xiaomi Mini Host arriva proprio al momento giusto: un PC in formato ridotto ma che non rinuncia alle performance, ora ad miglior prezzo di sempre grazie al nuovo codice sconto targato Geekbuying!

Xiaomi Mini PC Host: risparmia con questo codice sconto e la spedizione gratis

Xiaomi Mini Host è il primo mini PC del brand cinese, una soluzione dotata di un corpo di soli 112 x 112 x 38 mm ed un peso di circa 430 grammi. Parliamo di un modello compatto, utile per non ritrovarsi ingombri sopra o sotto la scrivania, mosso dal processore i5-1240P e accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. Piccolo, performante e minimale: ancora una volta Xiaomi ha colto nel segno!

Il primo PC compatto del brand, Xiaomi Mini Host, arriva su Geekbuying e debutta subito in offerta con codice sconto: il prezzo scende per la prima volta sotto i 500€, con tanto di spedizione gratis. Un dispositivo imperdibile per i Mi Fan e per gli utenti in cerca di un mini PC poco ingombrante e potente!

