Samsung Galaxy M34 5G ufficiale: AMOLED, OIS e 4 anni di update a meno di 200€

Prima è stato il turno di Galaxy M14, poi di Galaxy M54 e adesso arriva ufficialmente l'intermedio Samsung Galaxy M34 5G, il nuovo capitolo della serie di fascia medio/bassa. Oltre alla serie Galaxy A, quella Galaxy M punta a proporre un catalogo composto da modelli economici ma con specifiche di rilievo per la fascia low-cost a cui si rivolgono.

Samsung presenta Galaxy M34 5G, il mid-range con ambizioni più elevate

Design e display

Rispetto a Galaxy M33, Samsung Galaxy M34 5G si adegua alle classiche linee Samsung in stile Galaxy Signature Design: davanti c'è il notch Infinity-U per ospitare la selfie camera, niente punch-hole ma dietro c'è la classica tripla fotocamera “a semaforo”. Disponibile nelle colorazioni Midnight Blue, Prism Silver e Waterfall Blue, passa da un pannello TFT LCD a uno AMOLED da 6,5″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) in 19.5:9 con densità di 396 PPI, refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 1.000 nits e protezione Gorilla Glass 5, mentre c'è un sensore ID laterale.

Specifiche tecniche

Rimane invariata da M33 la piattaforma hardware, cioè il Samsung Exynos 1280 a 5 nm, che integra una CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G68 e memorie da 6/8 GB di RAM e 128 GB di ROM espandibile via microSD. Ad alimentarlo c'è una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 25W, la connettività offre supporto 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e USB-C 2.0. Al posto di una quad camera c'è adesso una tripla fotocamera da 50+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con stabilizzazione OIS, ultra-grandangolo da 120° e macro e modalità Monster Shot e Nightography, assieme a una selfie camera da 13 MP f/2.0. Infine il software, Android 13 con One UI 5.0 su cui Samsung promette 4 anni di major update e 5 anni di patch di sicurezza.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy M34 5G è disponibile in India al prezzo di 17.999 INR (199€) per la variante da 6/128 GB, salendo a 18.999 INR (210€) per quella da 8/128 GB,

