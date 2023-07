Twitter minaccia Instagram Threads: “Ok la concorrenza, barare no”

Prima è successo con le storie di Snapchat, poi con i video corti di TikTok e adesso con i tweet di Twitter: Meta non si smentisce, e con il suo ultimo Instagram Threads “prende spunto” dalla competizione. Ancor prima del lancio ufficiale, erano evidenti gli screzi fra Mark Zuckerberg ed Elon Musk, che alla volontà di Meta di creare un competitor di Twitter aveva risposto con varie frecciatine, fino addirittura a una sfida nel Colosseo. Questa volta, però, al posto delle frecciatina c'è una vera e propria minaccia di causa legale, come lascia intendere la lettera inviata dagli avvocati verso il CEO di Meta.

Parte la diatriba legale fra Twitter e Meta: accuse di copia per Instagram Threads

Crediti: Instagram Threads

Basta provare per pochi secondi Instagram Threads per accorgersi delle forti somiglianze con Twitter: sono entrambi social network con interfacce minimali e dove la discussione testuale è protagonista. E adesso Twitter accusa Meta di aver commesso appropriazione indebita dei segreti commerciali necessari per costruire Instagram Threads. Per farlo, l'azienda di Zuckerberg avrebbe assunto dozzine di ex dipendenti Twitter, i quali avrebbero costruito Threads grazie all'accesso a segreti commerciali e informazioni riservate e all'aver conservato in maniera illecita documenti e dispositivi elettronici sensibili.

In questo modo, Meta sarebbe riuscita a sviluppare in pochi mesi un “sosia” di Twitter. Dopo essere stato in silenzio per diverse ore, Musk ha commentato così l'accaduto: “La concorrenza va bene, barare no“. Per il momento, la lettera inviata da Twitter a Meta sembra solamente l'incipit di quella che potrebbe diventare l'ennesima vicenda legale sul web.

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Ecco cosa c'è scritto in questa lettera:

Caro Mr. Zuckerberg:

Scrivo per conto di X Corp., nell'interesse di Twitter, Inc. Sulla base dei recenti rapporti riguardanti la tua app “Threads” lanciata di recente, Twitter nutre seri dubbi sul fatto che Meta Platforms si sia impegnata nell'appropriazione indebita sistematica, intenzionale e illecita dei segreti commerciali di Twitter e di altra proprietà intellettuale. Nell'ultimo anno, Meta ha assunto dozzine di ex dipendenti di Twitter. Twitter sa che questi dipendenti hanno precedentemente lavorato su Twitter; che questi dipendenti avevano e continuano ad avere accesso ai segreti commerciali di Twitter e ad altre informazioni altamente riservate; che questi dipendenti hanno obblighi continui nei confronti di Twitter; e che molti di questi dipendenti hanno conservato in modo improprio documenti e dispositivi elettronici di Twitter. Con questa consapevolezza, Meta ha deliberatamente assegnato a questi dipendenti lo sviluppo, nel giro di pochi mesi, dell'app “Threads” copia di Meta con l'intento specifico di utilizzare i segreti commerciali di Twitter e altre proprietà intellettuali al fine di accelerare lo sviluppo dell'app concorrente di Meta, in violazione della legge statale e federale, nonché degli obblighi in corso di tali dipendenti nei confronti di Twitter. Twitter intende far rispettare rigorosamente i propri diritti di proprietà intellettuale e richiede a Meta di adottare misure immediate per interrompere l'utilizzo di segreti commerciali di Twitter o altre informazioni altamente riservate. Twitter si riserva tutti i diritti, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto di richiedere sia rimedi civili che provvedimento ingiuntivo senza ulteriore avviso per impedire qualsiasi ulteriore conservazione, divulgazione o utilizzo della sua proprietà intellettuale da parte di Meta. Inoltre, a Meta è espressamente vietato eseguire qualsiasi scansione o scraping dei follower di Twitter o dei seguenti dati. Come stabilito nei Termini di servizio di Twitter, la scansione di qualsiasi servizio Twitter inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, siti Web, SMS, API, notifiche e-mail, applicazioni, pulsanti, widget, annunci e servizi commerciali di Twitter è consentita solo “se eseguita in conformità con le disposizioni del file robots.txt” disponibile su https://twitter.com/robots.txt. Il file robots.txt impedisce specificamente la scansione dei follower di Twitter o dei dati seguenti. Lo scraping di qualsiasi servizio di Twitter è espressamente vietato per qualsiasi motivo senza il previo consenso di Twitter. Twitter si riserva tutti i diritti, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto di richiedere rimedi civili o provvedimenti ingiuntivi senza ulteriore avviso. Si prega di considerare questa lettera un avviso formale che Meta deve conservare tutti i documenti che potrebbero essere rilevanti per una controversia tra Twitter, Meta e/o ex dipendenti di Twitter che ora lavorano per Meta. Ciò include, ma non è limitato a, tutti i documenti relativi al reclutamento, assunzione e onboarding di questi ex dipendenti di Twitter, lo sviluppo dell'app Threads concorrente di Meta e qualsiasi comunicazione tra questi ex dipendenti di Twitter e qualsiasi agente, rappresentante o dipendente o Meta.

