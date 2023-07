Shazam adesso riconosce la musica dai vostri social preferiti

Avete sentito una canzone che vi è piaciuta sui social ma non avete fatto in tempo a leggere il nome che il video è scomparso per sempre nell'oblio degli swipe effettuati troppo presto? Da oggi questo non sarà più un problema grazie al nuovo aggiornamento di Shazam che riconosce le canzoni anche sui social network più popolari.

Il riconoscimento di Shazam funziona anche su TikTok, YouTube e Instagram

Crediti: Shazam

Apple ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Shazam che permette di identificare le canzoni anche sui social come TikTok, Instagram e YouTube, senza dover utilizzare un secondo smartphone per ascoltare la fonte originale del video. La nuova funzione, infatti, permette a Shazam di ascoltare la musica riprodotta sui social direttamente dallo smartphone.

Per utilizzare questa funzione è necessario semplicemente aprire l'app, fare tap sull'iconico pulsante blu di Shazam e tornare quindi all'app social che stavate utilizzando in precedenza. In questo modo Shazam sarà in grado di riconoscere le canzoni riprodotte sui social network più popolari del momento.

Il nuovo aggiornamento di Shazam è disponibile fin da subito su iOS e Android.

