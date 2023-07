Instagram Threads: tutte le novità e le funzioni in arrivo

Lo straordinario successo riscosso da Instagram Threads dovrà fare i conti con le aspettative degli utenti, ma gli sviluppatori sembra avere ben chiara la strada da seguire. Nonostante il nuovo social di Meta sia nato da pochi giorni, il capo di Instagram ha già lanciato le basi per quelle che saranno le funzioni in arrivo in futuro.

Ricerca, Hashtag e feed dei seguiti: ecco le novità in arrivo su Threads

Con un post su Threads, Adam Mosseri ha colto l'occasione per ringraziare tutti gli utenti appena arrivati sul nuovo social network annunciando anche quelle che saranno le funzionalità e le novità in arrivo sul rivale di Twitter. Al momento il social infatti risulta piuttosto spoglio e con funzioni basilari, ma la situazione sembra destinata a cambiare in un futuro non troppo lontano.

Mosseri, su Threads, ha annunciato che gli sviluppatori sono già a lavoro per implementare sul nuovo social di Instagram diverse funzioni come un sistema di ricerca completo, il supporto per gli hashtag, un feed dedicato unicamente agli account seguiti, il graph syncing, il supporto al fediverso (Mastodon) e probabilmente anche un sistema di messaggi privati.

Il capo di Instagram ha lanciato però un monito: “ci vorrà tempo” per implementare tutte le funzioni citate, come giusto che sia. La battaglia per la sede vacante lasciata da Twitter è ufficialmente iniziata: riuscirà il social di Elon Musk a tornare in cima, oppure sarà fagocitato dal nuovo Threads? Lo scopriremo probabilmente nel corso dei prossimi mesi.

Se volete anche voi salire a bordo del nuovo social ma non sapete come fare (Threads non è ancora disponibile in Europa e in Italia), trovate tutti i dettagli su download ed installazione all'interno della nostra guida dedicata.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le