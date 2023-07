Come scaricare Instagram Threads anche in Italia

Il nuovo social network di Meta è finalmente disponibile sul web, ma l'Europa è stata lasciata fuori dal rilascio iniziale a causa dei problemi con la GDPR. In Italia, quindi, Instagram Threads non può essere ancora utilizzato in via ufficiale, ma grazie a questa semplice guida potrete utilizzare fin da subito il nuovo rivale di Twitter anche nel bel paese senza l'utilizzo della VPN.

Instagram Threads anche in Italia: come installare il nuovo social | Download

Crediti: Instagram

Nonostante il mancato arrivo in Europa, Instagram Threads non sembra applicare alcun tipo di geoblocking per gli utenti, se non quello legato al semplice download dell'applicazione. Questo significa che, una volta superato l'ostacolo dell'installazione della nuova app (il servizio non può ancora essere usato dal web) gli utenti in tutta Europa e in Italia potranno tranquillamente utilizzare il social network senza preoccuparsi di dover attivare una VPN per sembrare localizzati in uno dei paesi con effettiva disponibilità del servizio.

Questa guida vi consentirà di scaricare e installare Instagram Threads su iPhone con iOS e Android in pochi minuti: sul sistema operativo di Google basterà semplicemente ottenere il file APK dell'applicazione, mentre su iOS bisognerà registrare un nuovo account per effettuare il download direttamente da App Store negli Stati Uniti.

Come scaricare e installare Instagram Threads su Android

Scaricare Instagram Threads su Android è davvero molto semplice: tutto quello di cui avete bisogno è seguire attentamente i passaggi che trovate elencati qui sotto.

Scaricate il file APK di Instagram Threads dal nostro canale Telegram

di Instagram Threads dal Aprite il file ZIP ed installate il file APK (fornendo le autorizzazioni necessarie se richiesto)

Aprite Instagram Threads dal drawer oppure della schermata Home

dal drawer oppure della schermata Home Effettuate il login con il vostro account Instagram

Da questo momento in poi potrete utilizzare il nuovo social network di Meta senza alcun tipo di limitazione, entrando fin da subito in contatto con i vostri amici che hanno effettuato l'iscrizione a Threads.

Come scaricare e installare Instagram Threads su iPhone con iOS

La procedura per scaricare Instagram Threads su iPhone è leggermente più complessa, ma vi fornirà un account statunitense che potrete usare in seguito anche per altre applicazioni. Seguite i passaggi e in poco meno di 10 minuti sarete pronti ad effettuare il download del nuovo social network sul vostro iPhone.

Recatevi su Apple ID ed selezionate “Crea il tuo ID Apple“

ed selezionate “Crea il tuo ID Apple“ Inserite i dati a vostro piacimento, ricordando però di selezionare come paese “ Stati Uniti “

“ Portate a termine l'iscrizione e la verifica dell'account

Effettuate il logout dall'App Store sul vostro iPhone facendo tap sulla vostra foto profilo e scorrendo fino a trovare l'opzione “ Esci “

dall'App Store sul vostro iPhone facendo tap sulla vostra foto profilo e scorrendo fino a trovare l'opzione “ “ Effettuate il login con i vostri nuovi dati per App Store degli Stati Uniti

per App Store degli Stati Uniti Cercate quindi l'app Instagram Threads oppure utilizzate questo link

oppure utilizzate Completate e il download e l'installazione dell'app

Aprite Instagram Threads ed effettuate il login con il vostro account Instagram

ed effettuate il login con il Instagram Effettuate nuovamente il logout dall'App Store come descritto in precedenza

Effettuate il login con il vostro account principale per impostare nuovamente il paese dell'App Store in Italia

La guida può sembrare macchinosa, ma è estremamente pratica e veloce, nonché utile nel caso vogliate effettuare il download di altre applicazioni che attualmente non sono disponibili in Italia.

Da questo momento, anche su iPhone, potrete utilizzare liberamente il nuovo social network Instagram Threads e collegarvi subito con gli amici che hanno già effettuato l'iscrizione.

