UMIDIGI Active T1 è il nuovo tablet rugged con 15.000 mAh di batteria!

Dopo aver arricchito la sua gamma di smartphone e tablet, ecco che arriva una novità per gli amanti dell'avventura e gli utenti che hanno bisogno di dispositivi robusti per determinate necessità. UMIDIGI annuncia il nuovo tablet rugged Active T1, una soluzione che promette alcune caratteristiche davvero niente male ed una super batteria da vero gigante!

UMIDIGI Active T1 si avvicina: cosa sappiamo del nuovo tablet rugged

Crediti: UMIDIGI

L'azienda cinese ha confermato i primi dettagli su UMIDIGI Active T1, ma per il momento mancano le specifiche complete e il prezzo. Il nuovo tablet è una soluzione rugged dotata di certificazioni IP68, IP69 e MIL-STD-810G: si tratta quindi di un dispositivo ultra-resistente, in grado di reggere a urti e cadute, polvere ed immersioni in acqua. Il terminale è dotato di uno schermo da 11″ con risoluzione 2000 x 1200 pixel e non mancherà il supporto allo stilo e alle tastiere.

Crediti: UMIDIGI

Sappiamo che ci sarà uno slot micro SD (per una schedina fino a 1 TB); inoltre potremo scegliere tra varie opzioni di ricarica differenti. Il nuovo tablet avrà dalla sua la ricarica wireless, quella tramite Type-C (fino a 20W) e attraverso un connettore POGO. Lato batteria troveremo una colossale unità da ben 15.000 mAh.

Purtroppo mancano gli altri dettagli ma è probabile che non manchi molto al debutto. UMIDIGI Active T1 è atteso nel corso dell'estate, quindi restiamo in attesa di novità da parte della compagnia asiatica.

