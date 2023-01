UMIDIGI G3 in arrivo: pronta un’intera serie tra smartphone, tablet e TWS

Lo scorso anno UMIDIGI ha lanciato sul mercato le famiglie G1 e G2, composte da vari dispositivi di fascia media, ed ora sembra che il 2023 porterà grandi sorprese per il brand cinese. Infatti, l'azienda rilascerà prossimamente un'intera serie di prodotti: la gamma UMIDIGI G3 non avrà dalla sua solo nuovi smartphone, ma anche un tablet ed un paio di auricolari true wireless.

UMIDIGI G3 Series: tutti i dispositivi in arrivo nel 2023

Sono già state mostrate le prima immagini dei nuovi dispositivi in arrivo e sappiamo da quanti terminali sarà composta la serie. Per quanto riguarda gli smartphone ci saranno UMIDIGI G3, G3+ e G3 Max, un trittico equipaggiato con Android 13 e fotocamere da 50 MP. Inoltre avremo anche altri tre modelli chiamati G3 Mecha, G3+ Mecha e G3 Max Mecha: si tratterà di dispositivi rugged e UMIDIGI ha svelato che ci troveremo di fronte ai telefoni più leggeri e sottili della categoria.

Tra le altre novità troveremo UMIDIGI G3 Tab e G3 Max Tab; per quanto riguarda il modello base, si tratterà di un tablet entry level dal look stiloso ed un prezzo accessibile. Infine, per completare la serie in bellezza, assisteremo anche al debutto delle G3 Buds, auricolari TWS con vestibilità in-ear.

Queste sono parte delle novità di UMIDIGI in arrivo nel corso dell'anno e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con le varie uscite. Intanto, date un'occhiata allo store ufficiale del brand su AliExpress per scoprire tutti gli ultimi dispositivi in promozione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il