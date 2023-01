WhatsApp: in arrivo gli aggiornamenti dello stato con le note vocali

Meta ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento beta per WhatsApp che introduce la possibilità di aggiungere gli ormai popolarissimi messaggi vocali anche negli aggiornamenti di stato (o storie, che dir si voglia) presenti direttamente nell'app. Questo è il terzo aggiornamento beta nel giro di tre giorni ad introdurre una nuova funzione.

Presto sarà possibile condividere le note vocali negli stati di WhatsApp

La versione 2.23.2.8 di WhatsApp Beta per Android ha introdotto oggi l'invio di note vocali come aggiornamenti di stato del proprio profilo nella nota app di messaggistica istantanea.

Come sempre, i messaggi vocali condivisi come aggiornamenti di stato sono criptati end-to-end, assicurando sempre la privacy a tutti gli utenti. Inoltre, è permessa la scelta dei contatti a cui mostrare l'aggiornamento, in modo da centellinare le informazioni condivise.

Negli ultimi giorni, la versione beta di WhatsApp si è arricchita di un modo più semplice per bloccare i contatti e della possibilità di trasferire le chat tra smartphone senza utilizzare Google Drive. Lo sviluppo dell'app di messaggistica istantanea, quindi, sembra aver avuto un grande slancio.

