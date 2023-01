WhatsApp renderà ancora più semplice e veloce bloccare i contatti

In queste ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento Beta per WhatsApp che introduce un'interessante novità per quanto riguarda la velocità e la semplicità di blocco dei contatti indesiderati. In caso di eccessivo spam (o messaggi indesiderati), sarà possibile bloccare i messaggi direttamente dalle notifiche.

WhatsApp permetterà di bloccare i contatti direttamente dalle notifiche

L'aggiornamento beta 2.23.2.4 pubblicato in queste ore per la versione Android di WhatsApp introduce un nuovo collegamento nella notifica dei messaggi che permette di bloccare immediatamente il contatto, senza passare per la macchinosa pagina dei dettagli del contatto.

WhatsApp, inoltre, starebbe lavorando ad un nuovo collegamento per bloccare i contatti direttamente dalla lista delle conversazioni: in questo modo è possibile individuare e bloccare la persona indesiderata in modo molto più semplice e veloce.

Al momento non è possibile sapere quando questa nuova funzione sarà disponibile per tutti (anche su altri dispositivi) ma continueremo a tenervi aggiornati sugli sviluppi di WhatsApp.

A partire dal 31 dicembre 2022, tuttavia, tantissimi dispositivi hanno smesso di ottenere supporto ufficiale dalla piattaforma: vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista per scoprire se il vostro smartphone è tra questi.

