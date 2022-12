WhatsApp: dal 31 dicembre smetterà di funzionare su questi smartphone

Come ogni anno, con l'arrivo del 2023 WhatsApp smetterà di funzionare su numerosi smartphone Android e iOS più vecchi, così da concentrare tutte le risorse sui sistemi operativi più recenti e continuare a migliorare l'app con nuove funzionalità. Gli smartphone che troverete nella lista che abbiamo riportato in questo articolo, infatti, potrebbero non disporre degli ultimi aggiornamenti di sicurezza o delle funzionalità necessarie per eseguire WhatsApp. Pertanto, a partire dal prossimo 31 dicembre, su questi dispositivi l'app smetterà di funzionare.

Lista degli smartphone che non saranno più compatibili con WhatsApp

Sono molti gli smartphone che, a partire dal prossimo 31 dicembre, non saranno più compatibili con WhatsApp. Nella lista rientrano dispositivi Apple, Samsung, Huawei, LG, Sony e Wiko piuttosto vecchi, che presentano una versione del sistema operativo obsoleta e che pertanto non riusciranno più a ricevere gli aggiornamenti dell'app – compresi quelli di sicurezza – e WhatsApp diventerà praticamente inutilizzabile.

La maggior parte degli smartphone che trovate nella lista a seguire, dunque, sono dispositivi molto datati e pertanto utilizzati da un numero piuttosto ristretto di persone che, ahimè, dovranno comunque adeguarsi al cambiamento se vorranno continuare ad utilizzare quella che è oggi l'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, con l'acquisto di uno smartphone più recente. Bando alle ciance, ecco gli smartphone sui quali WhatsApp smetterà di funzionare a partire dal 31 dicembre 2022.

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il