LG OLED Flex: il TV con schermo a curvatura flessibile è qui e porterà il gaming a un livello superiore

Presentato lo scorso anno in occasione dell'IFA di Berlino prima, e della Milan Games Week poi, LG OLED Flex, il primo televisore OLED a curvatura variabile perfetto per i gamers, esce dalla fase del pre-ordine e può finalmente essere acquistato in Italia.

LG OLED Flex può essere acquistato in Italia, è il primo TV OLED con schermo flessibile

Stiamo parlando di un'ottima soluzione per gli amanti del gaming, che possono così vivere un'esperienza molto più immersiva e godere di varie opzioni che renderanno il tutto più fluido e ottimizzato. LG OLED Flex, infatti, consiste in un TV da 42″ con schermo flessibile che può passare dallo stato piatto a una curvatura fino a 900R, con 20 livelli di regolazione tra cui scegliere.

Un aspetto molto interessante è la possibilità di stabilire 3 pre-set e poi passare dall'uno all'altro in un solo click, grazie ad un pulsante specifico del telecomando. In alternativa, il livello della curvatura può essere impostato manualmente a proprio piacimento. Oltre ciò, LG OLED Flex offre anche la possibilità di ridimensionare le immagini sullo schermo, e passare da un formato da 32″ – ad esempio – a quello da 27″. Per una esperienza ancora più su misura, lo schermo può essere regolato sia in altezza che in inclinazione, ed è persino dotato di LED RGB nella parte posteriore per creare un'atmosfera ancora più immersiva.

Altre caratteristiche di questo televisore comprendono un tempo di risposta di 0,1 ms, supporto a Dolby Vision per giochi in 4K a 120 Hz, input lag molto basso, 4 ingressi HDMI a 48 Gbps con VRR e compatibilità con G-SYNC e AMD FreeSync Premium, per sessioni di gioco fluide e prive di tearing e stuttering. Infine, abbiamo un sistema di speaker frontali da 40W e un microfono integrato con cancellazione dell'eco, per cui sarà possibile comunicare con i propri amici di gioco senza usare le cuffie.

LG OLED Flex può essere acquistato al prezzo di 2.999€ sullo Shop Online di LG. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

