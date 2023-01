Un iPad come Smart Screen? Il piano di Apple per battere Google e Amazon

L'approccio alla casa intelligente di Apple non è mai stato dei migliori: HomeKit è spesso poco presente sui dispositivi per la smart home e lo speaker HomePod ha faticato tanto a proporsi come alternativa ai prodotti di Amazon e Google. Proprio per questo l'azienda di Cupertino starebbe pensando ad un nuovo prodotto basato sulle caratteristiche di iPad da integrare nella smart home.

Apple prepara la nuova Smart Home: in arrivo anche una nuova Apple TV

Secondo un nuovo report di Mark Gurman, noto giornalista ed analista di Bloomberg, Apple starebbe lavorando ad un dispositivo Smart Screen che integrerebbe anche un tablet. Essenzialmente, si tratterebbe di un iPad di fascia bassa in grado di controllare i dispositivi smart come luci e termostati, oltre a poter effettuare videochiamate tramite FaceTime.

Il nuovo prodotto dovrebbe offrire la possibilità di essere montato a muro, oppure essere posizionato facilmente sulle superfici piane come avviene attualmente per Echo Show di Amazon e Nest Hub di Google. Proprio questi due prodotti, infatti, sarebbero finiti nel mirino di Apple con l'intenzione di proporre una soluzione più performante.

Il nuovo dispositivo verrebbe affiancato da HomePod, di cui una nuova versione è stata lanciata sul mercato proprio ieri, per funzionare in armonia nell'ecosistema della casa intelligente di Apple, proprio come Amazon e Google hanno già fatto con i loro prodotti.

In cantiere ci sarebbe anche una nuova Apple TV che dovrebbe arrivare nella prima parte del prossimo anno. Il nuovo dispositivo set-top-box sarebbe dotato di un processore più veloce, ma al momento le informazioni scarseggiano e bisognerà aspettare ancora qualche mese prima di avere qualche dettaglio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il