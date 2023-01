Realme GT Neo 5 avrà una RAM spropositata: Geekbench conferma le specifiche

Il nuovo smartphone della gamma Neo è in dirittura d'arrivo e man mano che passano i giorni e le settimane aumentano le indiscrezioni e le possibili conferme. L'ultima di questa viene da Geekbench: Realme GT Neo 5 è stato avvistato nei primi benchmark ma la vera chicca non solo i risultati, ma il quantitativo di RAM e il chipset che troveremo a bordo.

Realme GT Neo 5 arriva su Geekbench: i primi benchmark “confermano” le specifiche tecniche

Realme GT Neo 5 150W

Il prossimo dispositivo di fascia medio-alta di Realme è in dirittura d'arrivo ed ora i primi benchmark ci dicono qualcosa in più. L'imminente Realme GT Neo 5 ha fatto capolino su Geekbench con la sigla RMX3708: il terminale arriverà con Android 13 e ben 16 GB di RAM. Si tratta di un quantitativo di memoria decisamente generoso dato che il precedente GT Neo 3 si ferma a 8 GB in versione Global e 12 GB nella sua incarnazione cinese.

Dai benchmark emerge un'altra conferma: il cuore del dispositivo sarà lo Snapdragon 8+ Gen 1, in linea con le precedenti indiscrezioni.

In realtà Realme GT Neo 5 dovrebbe avere molteplici versioni: quasi sicuramente avremo un modello con ricarica da 150W e uno da 240W mentre i leak parlano anche di varianti con il chip Snapdragon e con Dimensity 8200. Per conoscere tutte le indiscrezioni sul prossimo Realme, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato (aggiornato ad ogni novità).

