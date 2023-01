Nokia C12 ufficiale: il ritorno della batteria rimovibile

Il nuovo corso di Nokia si sta concentrando principalmente su economicità e sostenibilità ecologica, come dimostra questo nuovo Nokia C12. Anziché dedicarsi alla fascia alta e alla sfida sulle specifiche, gli ultimi smartphone Nokia si dedicano al segmento più tipicamente economico del mercato, non disdegnando caratteristiche uniche come l'utilizzo della batteria rimovibile.

Nokia C12 è il nuovo smartphone Android Go con tanto di batteria rimovibile

Come anticipato, quindi, la scheda tecnica di Nokia C21 è di fascia bassa: ha uno schermo LCD da 6,3″ HD+, un chipset Unisoc 9863A1 con CPU octa-core A55 fino a 1,6 GHz, 2/3 GB di RAM LPDDR4X (con 2 GB di RAM virtuale in più), 64 GB di memoria espandibile via microSD fino a 256 GB, supporto 4G Cat4, Wi-Fi mono banda, Bluetooth 5.2, GPS e ingresso mini-jack. Fa storcere il naso la presenza di una porta microUSB anziché USB-C, e il software si basa su Android 12 Go, cioè una versione più leggera del classico Android. Le fotocamere sono due sensori da 8 e 5 MP, manca un lettore d'impronte ma perlomeno c'è il riconoscimento facciale sì 2D ma anche in grado di riconoscere il volto quando indossa una mascherina. Inoltre, la batteria è un'unità da 3.000 mAh, e pur essendo rimovibile c'è la certificazione IP52 contro schizzi e polvere.

Disponibile nelle tre colorazioni Light Mint, Dark Cyan e Charcoal, Nokia C12 sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane a un prezzo non ancora specificato ma che dovrebbe aggirarsi attorno ai 119€.

