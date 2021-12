Android 12 Go Edition ufficiale: è il nuovo OS per i low-cost

Era il 2017 quando Google presentava ila prima versione di Android (Go Edition): dopo quattro anni, l'OS si aggiorna all'ultima versione Android 12 Go Edition. Una versione che chiaramente si ricollega all'ultima versione completa di Android 12, ma in una veste che si addica agli smartphone dal comparto hardware meno prestante. L'obiettivo è quello di portare l'esperienza mobile di Google a sempre più persone, anche a quelle nei mercati emergenti dove avere uno smartphone low-cost è decisamente più frequente.

Google presenta ufficialmente Android 12 Go Edition: tutte le novità

A livello di prestazioni, Android 12 Go Edition porta con sé una maggiore rapidità, con app che si avviano più velocemente fino al 30% e con animazioni più fluide.

Adesso il software è in grado di migliorare l'autonomia e aumentare la memoria procedendo a ibernare le app che non vengono utilizzate da molto tempo. Tramite l'app Files Go, sarà possibile recuperare i file entro 30 giorni e poter così eliminare file non necessari.

All'interno della schermata delle app recenti, poi, sono state aggiunte le opzioni per tradurre i contenuti a schermo e ascoltarli nella propria lingua.

In modo da risparmiare i GB del traffico dati, è anche possibile usare le modalità Nearby Share per condividere le app con i dispositivi nelle vicinanze, con amici e parenti.

A proposito di condivisione, è possibile passare il proprio smartphone a qualcun altro senza preoccuparsi della privacy. Con il nuovo aggiornamento è possibile switchare fra i profili personali e ospite direttamente dalla schermata di blocco.

Un'altra grossa novità riguarda proprio la salvaguardia della sicurezza, potendo controllare in maniera più trasparente il comportamento delle app. Non soltanto mediante la nuova Privacy Dashboard, ma anche tramite un indicatore a schermo per farci sapere che un'app sta usando il microfono o la fotocamera. Non manca la possibilità di usare la posizione approssimata per non condividere la posizione esatta nelle app di cui crediamo non ne abbiano bisogno.

Google conferma che la disponibilità di Android 12 Go Edition partirà nel corso del 2022, anno in cui vedremo il lancio dei primi smartphone ad averlo pre-installato.

