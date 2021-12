OnePlus sta uccidendo il modding? Gli sviluppatori si interrogano

In molteplici occasioni abbiamo parlato dell'unione tra OnePlus ed OPPO: le due realtà cinesi si sono avvicinate tanto da arrivare ad un'unione software. Questa si concretizzerà a pieno con l'arrivo della OxygenOS 12 stabile, anche se ci sono stati dei problemi con il primo rilascio. Si tratta ancora di un cambiamento in fase di sviluppo, ma sembra che si comincino già ad intravedere le prime questioni ed un malcontento legato al mondo del modding: che cosa sta succedendo con OnePlus e la sua Community di sviluppatori di terze parti?

Problemi in paradiso per OnePlus: il modding è a rischio?

Prima di procedere oltre è bene precisare che al momento è ancora tutto nebuloso e che le intenzioni della compagnia cinese non sono per nulla chiare. Quindi evitiamo di fasciarci la testa in anticipo, anche se per ora la situazione non sembra per nulla rosea. Buona parte della popolarità iniziale di OnePlus è nata proprio dalla Community legata al modding, anche grazie al supporto della stessa compagnia. Tuttavia, il legame con la ColorOS di OPPO e il passaggio ad un software unificato potrebbe aver creato delle limitazioni in questo senso.

Nasce tutto da una segnalazione del developer senior di XDA kristofpetho, il quale ha annunciato – a malincuore – la fine del supporto del suo custom kernel Omega per OnePlus 9 Pro. Il motivo? La compagnia cinese non aggiorna il codice sorgente del kernel del flagship da agosto 2021, stranamente ad un mese di distanza dall'annuncio del software unificato. Lo stesso developer è critico nei confronti di OPPO affermando che il produttore è noto proprio per lo scarso supporto in termini di kernel.

Di conseguenza si prevede che OnePlus segua anch'essa la via della casa madre, anche se per ora non ci sono conferme o smentite al riguardo. Ciò si tradurrebbe nella fine dello sviluppo di terze parti per la casa cinese: che sia in arrivo la fine del modding per OnePlus? Ci saranno altri sviluppatori che annunceranno la fine di progetti legati ai dispositivi del brand?

Ricordiamo che il rilascio costante dei codici sorgente del kernel da parte delle aziende permette ai developer esterni lo sviluppo di custom ROM, kernel personalizzati, mod e quant'altro. Vedremo cosa ci riserverà il 2022 e soprattutto se queste divergenze verranno appianate.

con 25 super offerte da svelare ogni giorno fino a Natale

⭐️ Scopri il