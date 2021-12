Goboo celebra il Natale con il meglio dei prodotti Xiaomi e non solo

Il periodo natalizio degli ultimi anni, specie in relazione ai regali, è diventato sempre più tecnologico. Per questo lo store di Goboo può fare al caso nostro, vista la grande selezione di prodotti di Natale in offerta del mondo Xiaomi, inclusi Redmi e POCO, ma non solo!

Goboo Christmas Mega Sale: ecco tutti i prodotti Xiaomi, Redmi, POCO, Dreame in offerta per Natale

La scelta di offerte Goboo per il Christmas Mega Sale è davvero molto ricca, con una serie di smartphone molto apprezzati a prezzi davvero competitivi e altri accessori che potranno tornarvi utili per Natale.

POCO M4 Pro 5G

Si parte con l'ultimo arrivato della famiglia POCO, cioè M4 Pro 5G, con un design molto particolare ed il chipset Dimensity 810 a renderlo un buon concentrato di potenza e multimedialità, che potete acquistare in super offerta in entrambi i tagli di memoria con una serie di Coupon applicabili tra checkout e codice da applicare al carrello, oltre ad una borsa POCO Eco Bag in omaggio.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Per chi cerca un prodotto più prestante, Xiaomi 11 Lite 5G NE è ciò che potrebbe fare per voi. Infatti, lo smartphone mid-range della serie principale del brand, dotato dell'ultimo Snapdragon 778G e tante altre feature da non perdere, è in sconto su Goboo in tutte le configurazioni ad un prezzo difficilmente replicabile grazie sempre ai vari Coupon da applicare.

Redmi Note 10 Pro

Se non avete necessità di un dispositivo 5G ma volete una fotocamera invidiabile, Redmi Note 10 Pro in offerta su Goboo può fare senza dubbio al caso vostro. Considerato il super display AMOLED ed il sensore principale da 108 MP, è uno dei mid-range più prestanti sul mercato. Anche questo modello è in sconto in tutti i tagli di memoria, tramite i vari codici da applicare.

Xiaomi Pad 5 Global

E se avete bisogno di un tablet? Xiaomi Pad 5 Global può essere il prodotto giusto per praticamente ogni esigenza. Con il suo chipset Snapdragon serie 8, un display super definito e tante altre funzioni per la produttività, al prezzo proposto in offerta dallo store, è proprio da non lasciarsi scappare. N.B. Il prodotto è in pre-ordine, ma le spedizioni partiranno a breve.

Xiaomi 11T

Infine, per chi non sa rinunciare ad un prodotto top gamma, potete rifarvi a Xiaomi 11T, che viene scontato ad un prezzo irrinunciabile da Goboo e vi permette di avere un display con alto refresh rate, una super fotocamera e tante altre specifiche per utilizzarlo al massimo delle potenzialità. Come gli altri prodotti è acquistabile in tutte le configurazioni grazie ai Coupon esclusivi dello store.

Natale Goboo: offerte lampo

Se non dovessero bastarvi queste offerte, Goboo per Natale ha lanciato tante offerte lampo su tanti prodotti. A cominciare dagli auricolari Redmi Buds 3 Pro e 1More ComfoBuds Pro, oppure l'aspirapolvere Dreame T20, lo Xiaomi Mi TV Box S (Europa) e la Mi 360° Camera sia Full HD che 2K.

Tutte queste iniziative sono valide fino al prossimo 27 dicembre 2021 e trovate un recap nella pagina dedicata sullo store di Goboo, in cui potrete ottenere ulteriori Coupon su soglie di spesa, come quello da 10€ su una spesa di 300€ o 5€ su una di 120€. Tra il 16 ed il 19 dicembre 2021 inoltre, potrete ottenere uno dei 20 Coupon giornalieri per uno sconto di 20€ su una spesa di 90€. Infine, non mancano varie iniziative dedicate come Lucky Draw e tanto altro.

