Lo zaino tech per universitari | Idee regalo Natale 2021

L'indecisione per cosa regalare a Natale è alle stelle e non sapete cosa acquistare ai vostri parenti o amici universitari? Niente paura, all'interno di questa piccola “guida di sopravvivenza” al Natale potrete trovare ciò che fa per voi! Abbiamo selezionato alcuni tra i migliori prodotti da regalare a studenti universitari e non, delle chicche tech che sicuramente non passeranno inosservate e che, con ogni probabilità saranno apprezzate dai vostri cari.

I prodotti selezionati, dando sempre un'occhio di riguardo alla miglior offerta in circolazione, rappresentano una cernita effettuata dal nostro staff tra gli store più in vista come Amazon, eBay, AliExpress e Banggood. Curiosi di scoprire la nostra selezione hi-tech per universitari? Vediamola insieme.

I migliori regali di Natale per studenti

Il “nostro” zaino ideale per studenti, più che un prodotto fisico, è una costruzione mentale: si tratta di una serie di prodotti inseriti pensando alle diverse esigenze degli utenti nell'arco di una giornata tipo, senza mai trascurare affidabilità e potenza dei dispositivi. Ecco la lista!

Moleskine Smart Writing

Digitalizza i tuoi appunti in tempo reale

Grazie a Moleskine abbiamo la possibilità di prendere appunti in modo smart e questo può essere un vantaggio considerevole nello studio quotidiano. L'opportunità è offerta dalla Smart Writing: si tratta di un'idea regalo molto originale, utile ed elegante al tempo stesso. Grazie al taccuino rosso ed alla penna smart potrete prendere appunti e digitalizzare il tutto su un PC o un tablet, in modo da poter catalogare o correggere ogni tipo di appunto in maniera semplice ed efficace.

CHUWI GemiBook Pro

Il notebook che unisce eleganza e prezzo

Strumento imprescindibile, ormai il notebook rappresenta un'estensione del corpo di ogni studente. Proprio per questo vi proponiamo il CHUWI GemiBook Pro, dispositivo scattante grazie alla presenza dell'SSD interna e dalle dimensioni particolarmente ridotte. Insomma, che siate seduti in un'aula studio, in metro oppure al tavolino di un bar, questo CHUWI da 14″ si lascerà utilizzare senza troppi problemi: leggero, elegante ed essenziale.

Philips GoZero Smart UV

La borraccia autopulente

Sì, nel 2021 anche le borracce possono essere smart e la Philips GoZero, da 590 ml, ne è un esempio lampante. Poco importa se l'acqua rimarrà chiusa all'interno di uno zaino per tutto il giorno. Grazie al particolare tappo smart, la borraccia in questione riesce a sanificare l'interno, rendendo la borraccia pulita ed inodore sempre. Secondo l'azienda, infatti, questa tecnologia riesce ad eliminare il 99% dei patogeni presenti nell'acqua.

Realme Buds Air 2

Le cuffie TWS per tutti i giorni

ANC per proteggersi dai rumori di fondo, design innovativo ed elegante e latenza bassa. Le Realme Buds Air 2 hanno tutte le carte in regola per essere un best buy ad un prezzo super contenuto. Non di rado, infatti, potrete trovarle ad un prezzo che si aggira intorno ai 30€, un'occasione non da poco viste le potenzialità hardware

offerte.

OnePlus 8T

Lo smartphone elegante e rapido

Uno smartphone da regalare ad una persona giovane e dinamica? Quale scelta migliore di OnePlus? In questo caso vi consigliamo il modello 8T che nonostante lo sconto di oltre 200€, rappresenta una sicurezza sotto il profilo delle prestazioni: una garanzia assoluta.

Samsonite GuardIT 2.0

Capiente e compatto al tempo stesso

Avete intenzione di regalare uno zaino che, anche se caricato al massimo, non faccia andare sotto stress l'utilizzatore? Questo Samsonite GuardIT 2.0 è una manna dal cielo. Nonostante sia capiente si presenta compatto ed ergonomico e, acquistandolo, avrete uno zaino solido spendendo poco meno di 50€.

Cosa aggiungere allo zaino? Potreste optare per una immancabile PowerBank, utilissima in ogni caso. Vi consigliamo, comunque, di scegliere almeno una 10.000 mAh.

