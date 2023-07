ADO Air 28 è in arrivo su Indiegogo: la nuova e-Bike con tecnologia G-Drive 5.0

È in arrivo una grande novità targata ADO, ancora una volta una soluzione pensata per la mobilità smart (e green). Si tratta di ADO Air 28, la nuova bici elettrica del brand pronta al debutto su Indiegogo, una delle piattaforme di crowdfunding più famose al mondo. Andiamo a conoscere i primi dettagli del nuovo veicolo elettrico con tecnologia G-Drive 5.0, quella che si preannuncia come una soluzione perfetta per gli spostamenti in città (in tutta comodità). E una piccola anticipazione: iscrivendovi alla campagna riceverete uno sconto decisamente ghiotto!

ADO Air 28: la nuova bici elettrica sta per arrivare su Indiegogo

Crediti: ADO

L'ultima e-bike targata ADO sta arrivando e sicuramente non deluderà le aspettative degli utenti più esigenti. Il veicolo, come anticipato in apertura, sfrutta la tecnologia ADO G-Drive 5.0 (sviluppata e messa a punto dal laboratorio del brand) per offrire una guida potente e senza intoppi. Il sistema G-Drive 5.0 si basa su un sensore di coppia integrato, il quale permette di calibrare con precisione la potenza del motore ed accompagnare la guida dell'utente con precisione, tramite una cinghia in carbonio. Il risultato è una guida assistita più fluida e reattiva, capace di ridurre lo sforzo durante la pedalata in modo ancora più efficiente.

Crediti: ADO Crediti: ADO

Un altro aspetto importate di ADO Air 28 è la presenza di una batteria portatile Samsung: questa è in grado di offrire fino a 100 km di autonomia con una singola carica. Trattandosi di una soluzione removibile (posizionata sotto il sellino) l'unità è facile da caricare e sostituire.

Il veicolo presenta una posizione di guida confortevole ed adatta a tutti (grazie alla struttura Step Through) e monta pneumatici da 28″, freni idraulici ed una sospensione a forcella, in modo da assorbire efficacemente gli urti (ed affrontare anche le strade più accidentate con la massima comodità).

Sul manubrio trova spazio un pratico display LCD IPS da 3,5″ (con impermeabilità IPX7): si tratta di un panello a colori, perfetto per visualizzare in una lampo tutti i parametri della pedalata. La bici è inoltre votata alla sicurezza, grazie all'alloggiamento dedicato ad uno smart tag (AirTag e simili).

Crediti: ADO

La bici elettrica ADO Air 28 debutterà su Indiegogo verso fine luglio: al momento manca ancora la data precisa, ma in questa pagina trovate le prime informazioni, con la possibilità di iscrivervi per saperne di più al debutto. Inoltre, effettuando l'iscrizione tramite e-mail potrete ricevere uno sconto Early Bird del 41% quando l'e-bike sarà lanciata.

Contenuto realizzato in collaborazione con ADO.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le