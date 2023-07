Il Q3 di Xiaomi sarà caldissimo, fra pieghevoli, tablet e flagship

Di tutti i marchi Android che compongono il panorama telefonico, pare proprio che Xiaomi stia preparando il maggior numero di prodotti attesi dalla community. Uno su tutti Xiaomi MIX Fold 3, il terzo pieghevole della sua storia, ma anche il potenziale flagship killer Redmi K60 Ultra nonché i due tablet Xiaomi Pad 6 Max e Redmi Pad 2.

MIX Fold 3, Pad 6 Max, Redmi Pad 2 e K60 Ultra all'orizzonte: tutte le novità di Xiaomi

Sul discorso nuove uscite di Xiaomi torna il solito leaker Digital Chat Station, sempre molto prolifico quando si tratta di suggerire le prossime mosse dei brand cinesi. Il suo ultimo post su Weibo punta al Q3 2023 come periodo utile in cui tutti queste nuove uscite Xiaomi sarebbero previste, cioè il periodo che va da luglio a settembre. Purtroppo mancano date precise: per quelle bisognerà attendere le prossime settimane.

Sul nuovo pieghevole si è già discusso in precedenza, uno Xiaomi MIX Fold 3 che dovrebbe introdurre una delle novità più richieste dagli utilizzatori di questa tipologia di smartphone. Ci sarebbe poi Xiaomi Pad 6 Max, già certificato dagli enti preposti e che dovrebbe differenziarsi dagli altri due modelli per avere dimensioni maggiori e specifiche più premium, e a essere certificato è stato anche il più economico Redmi Pad 2. Infine c'è Redmi K60 Ultra, smartphone che noi europei dovremmo conoscere come Xiaomi 13T Pro.

