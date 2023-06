Xiaomi Pad 6 Max, spunta una certificazione: nuovo tablet in arrivo?

Gli ultimi tablet targati Xiaomi sono stati l'ennesimo successo del brand cinese, ma pare che la compagnia non sia ancora pronta a lasciar andare questa generazione in favore della prossima. Una certificazione preannuncia l'arrivo di una nuova versione chiamata Xiaomi Pad 6 Max: cosa possiamo aspettarci da questa novità?

Xiaomi Pad 6 Max è stato avvistato in una certificazione: cosa aspettarsi dal prossimo tablet

Crediti: Xiaomi

Purtroppo non ci sono né immagini né specifiche del prossimo tablet della casa di Lei Jun. Il dispositivo è stato avvistato nella certificazione Bluetooth SIG o meglio, il documento fa riferimento ad una tastiera dedicata a Xiaomi Pad 6 Max. L'accessorio arriva con la sigla ID D063962 ed è dotato di connettività Bluetooth 5.1. A parte questi dettagli possiamo solo fare delle ipotesi.

Il lancio potrebbe essere previsto nel corso dei prossimi mesi, magari insieme a Xiaomi MIX Fold 3. Tuttavia si vocifera anche di un lancio a breve, magari a luglio o ad agosto, ma ovviamente l'ultima parola spetta sempre alla compagnia cinese.

Ma quali potrebbero essere le novità di Xiaomi Pad 6 Max? Di recente il leaker DigitalChatStation ha anticipato l'arrivo di un tablet premium di Xiaomi, che abbiamo chiamato Pad 6 Pro 12,4″ (in linea con la serie Pad 5 e l'aggiunta in patria della versione con questa diagonale). E se il modello Max fosse proprio questo? L'insider parla di specifiche top, con uno schermo maggiorato e lo Snapdragon 8 Gen 2, una doppia fotocamera circolare, una scocca in metallo e perfino il supporto al 5G. Per ora non ci sono certezze e non resta che attendere ulteriori novità.

