Samsung svela ViewFinity S9: il monitor 5K che sfida Apple Studio Display

Samsung lancia la sfida ad Apple Studio Display con il suo primo monitor 5K che prende il nome di ViewFinity S9. Questo nuovo schermo da 27″ è dotato di una copertura del color gamut DCI-P3 pari al 99%, perfetto per i professionisti che hanno bisogno di una precisione colore assoluta. Anche il prezzo, infatti, non sembra essere particolarmente pensato per gli utenti comuni: oltre i 1500 dollari!

Samsung ViewFinity S9: pannello IPS da 27″ con risoluzione 5K e webcam integrata

Crediti: Samsung

Samsung ViewFinity S9 è un monitor che offre un pannello IPS da 27″ con risoluzione 5K (5120 x 2880 pixel), 600 nit di luminosità massima, 60 Hz di frequenza di aggiornamento, 5 millisecondi di tempo di risposta, contrasto 1000:1 con copertura 99% del color gamut DCI-P3. Il monitor è realizzato in metallo con design slim ed una finitura opaca che lo rende estremamente elegante, con la possibilità di regolare altezza, tilt e pivot.

Il dispositivo, pensato principalmente per i professionisti, offre un motore di calibrazione del colore già integrato del sistema operativo Tizen, che offre anche le potenzialità di Samsung Smart Hub per utilizzare il monitor come fosse una TV (con tanto di telecomando incluso). Per quanto riguarda la connettività, il monitor è dotato di una porta Thunderbolt 4, tre USB-C ed una mini DisplayPort.

Il monitor, inoltre, offre anche gli speaker integrati con Adaptive Sound+ ed una webcam SlimFit 4K per partecipare in modo estremamente semplici alle riunioni e le videoconferenze.

Samsung ViewFinity S9 sarà disponibile dal mese di agosto sullo store ufficiale della compagni coreana al prezzo di 1599.99 dollari. Al momento non sappiamo se il prodotto sarà disponibile da subito anche in Italia e quale sarà l'eventuale prezzo in euro.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le