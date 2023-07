Xiaomi Pad 6 Max spunta di nuovo in rete: presentazione imminente?

Aggiornamento 17/07: Xiaomi Pad 6 Max torna a far parlare di se grazie alla nuova certificazione 3C. La presentazione ufficiale, a questo punto, potrebbe essere davvero imminente. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Gli ultimi tablet targati Xiaomi sono stati l'ennesimo successo del brand cinese, ma pare che la compagnia non sia ancora pronta a lasciar andare questa generazione in favore della prossima. Una certificazione preannuncia l'arrivo di una nuova versione chiamata Xiaomi Pad 6 Max: cosa possiamo aspettarci da questa novità?

Xiaomi Pad 6 Max è stato avvistato in una certificazione: cosa aspettarsi dal prossimo tablet

Crediti: Xiaomi

Purtroppo non ci sono né immagini né specifiche del prossimo tablet della casa di Lei Jun. Il dispositivo è stato avvistato nella certificazione Bluetooth SIG o meglio, il documento fa riferimento ad una tastiera dedicata a Xiaomi Pad 6 Max. L'accessorio arriva con la sigla ID D063962 ed è dotato di connettività Bluetooth 5.1. A parte questi dettagli possiamo solo fare delle ipotesi.

Il lancio potrebbe essere previsto nel corso dei prossimi mesi, magari insieme a Xiaomi MIX Fold 3. Tuttavia si vocifera anche di un lancio a breve, magari a luglio o ad agosto, ma ovviamente l'ultima parola spetta sempre alla compagnia cinese.

Ma quali potrebbero essere le novità di Xiaomi Pad 6 Max? Di recente il leaker DigitalChatStation ha anticipato l'arrivo di un tablet premium di Xiaomi, che abbiamo chiamato Pad 6 Pro 12,4″ (in linea con la serie Pad 5 e l'aggiunta in patria della versione con questa diagonale). E se il modello Max fosse proprio questo? L'insider parla di specifiche top, con uno schermo maggiorato e lo Snapdragon 8 Gen 2, una doppia fotocamera circolare, una scocca in metallo e perfino il supporto al 5G. Per ora non ci sono certezze e non resta che attendere ulteriori novità.

Aggiornamento 17/07: certificazione 3C per Xiaomi Pad 6 Max

Crediti: TheTechOutlook

In queste ore è emersa in rete la certificazione 3C per Xiaomi Pad 6 Max che lascia presagire una presentazione ufficiale imminente per il nuovo tablet della compagnia cinese. Questa certificazione, infatti, è necessaria per ogni dispositivo elettronico che approda sul mercato in Cina: significa quindi che il nuovo tablet di Xiaomi (con il numero di modello 2307BPDCC) è pronto per essere commercializzato.

Non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte del noto brand cinese per scoprire tutte le novità di questo nuovo modello “Max”.

