Realme Pad 2 ha una data di presentazione

Dopo le prime indiscrezioni importanti sul nuovo tablet di Realme è seguito un periodo di silenzio. Ora le cose sono cambiate e una pagina ufficiale presente su Flipkart (prontamente cancellata) ha svelato un bel po' di dettagli su Realme Pad 2, compresa la data di presentazione.

Realme Pad 2, svelata la data di presentazione: il nuovo tablet sta arrivando

Come anticipato in apertura, nel momento in cui scriviamo la pagina su Flipkart dedicata al nuovo tablet è stata rimossa (probabilmente la pubblicazione è avvenuta per errore). La data di presentazione di Realme Pad 2 è fissata per il 19 luglio in India: visto il lancio del primo capitolo anche da noi è fattibile ipotizzare che anche questo modello arriverà in Italia.

In merito alle novità avremo un look rinnovato (già visto anche nei leak precedenti), con un modulo fotografico circolare. Il dispositivo è dotato di quattro speaker ed un un ampio schermo da 11,5″ con risoluzione 2K, profondità colore a 10 bit, DC Dimming, luminosità di picco di 450 nit, O1 Utra Vision Engine e refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

Il resto delle specifiche, stando ai leak, vede protagonista un chipset Helio G99 con 8/128 GB di storage, una batteria da 8.360 mAh con ricarica da 33W, una fotocamera da 20 MP ed un modem 4G LTE integrato.

