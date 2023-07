I primi MacBook con chip M3 potrebbero arrivare in anticipo

Sono mesi di grande fermento per i nuovi prodotti Apple: dopo l'annuncio ufficiale di Vision Pro si attende quello della nuova serie iPhone 15, che sarà probabilmente accompagnata dai nuovi Watch Series 9 e Watch Ultra. Tuttavia, sembra essere più vicino anche il debutto del nuovo chip M3 che andrà ad alimentare i MacBook di nuova generazione.

Inizialmente previsti per la fine del 2023, i MacBook M3 potrebbero arrivare ad ottobre

Crediti: Apple

Stando all'ultimo report condiviso dal noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, i nuovi MacBook con chip M3 che erano previsti per la fine del 2023 potrebbero arrivare sul mercato già nel mese di ottobre. I nuovi modelli con l'inedito chip potrebbe riguardare la lineup di iMac, MacBook Air da 13″ e MacBook Pro.

Al momento, tuttavia, non sono note informazioni sull'eventuale evento di presentazione dei nuovi prodotti: Apple infatti potrebbe non tenere affatto un keynote ma lanciare direttamente i nuovi prodotti sul mercato con l'arrivo diretto negli Store.

Si tratta comunque di un lancio significativo per i primi Mac con M3, quindi speriamo che Apple possa tenere una presentazione ufficiale per annunciare tutte le novità dei nuovi chip. Non ci resta che attendere la fine dell'estate per scoprire come e quando arriveranno i nuovi MacBook.

