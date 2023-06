Realme Pad 2 è dietro l’angolo: spuntano immagini e specifiche

Fino a qualche anno fa, il mercato dei tablet era composto da poche aziende, ma l'esistenza di questo Realme Pad 2 simboleggia il cambiamento avvenuto nell'ultimo periodo. Da qualche tempo a questa parte, infatti, le varie OPPO, OnePlus, vivo e – appunto – Realme hanno deciso di arricchire il panorama con le proprie proposte.

Un leak ci svela praticamente tutto su Realme Pad 2: ecco quali saranno le novità

Il leak proviene da un blog poco conosciuto, ma le immagini sono piuttosto affidabili per capire che questo sarà Realme Pad 2, che esteticamente porterà con sé alcune novità. Posteriormente, la linea che attraversava la sezione in corrispondenza del più largo modulo fotografico viene sostituita da un'intera banda.

Parlando di specifiche, Realme Pad 2 avrebbe uno schermo da circa 10/11″ Full HD (forse sempre da 10.4″ come il suo predecessore), ma non è ancora chiaro se salirà da 60 a 90 o 120 Hz di refresh rate. Quello che pare certo è il cambio di chipset, sempre targato MediaTek, passando dall'Helio G80 all'Helio G99, lo stesso del primo Redmi Pad. E questo significa un SoC a 6 nm con CPU octa-core fino a 2,2 GHz e GPU Mali-G57 MC2.

Le restanti specifiche includerebbero memorie da 8/128 GB (più 6 GB di RAM virtuale), batteria da 8.360 mAh con ricarica rapida da 33W, connettività Wi-Fi ed LTE, Bluetooth 5.2, software Android 13 con Realme UI 4.0, fotocamera da 20 MP e selfie camera da 5 o 8 MP. Il lancio è previsto per il periodo di agosto/settembre, per un prezzo non ancora svelato ma che dovrebbe aggirarsi attorno ai 250€.

