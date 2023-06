Google Pixel Fold: sempre più utenti con problemi al display

Aggiornamento 29/06: continuano le segnalazioni di problemi al display di Pixel Fold. Le trovate all'interno dell'articolo.

Il momento di Google Pixel Fold è finalmente arrivato: in questi giorni, lo smartphone pieghevole di Big G sta iniziando ad arrivare tra le mani dei primi acquirenti. E se già i primi giudizi sono polarizzanti, utenti e recensori stanno riscontrando problemi al display, talmente gravi da rendere inutilizzabile il dispositivo.

Continuano a comparire in rete unità di Google Pixel Fold con display difettosi

Il primo ad aver segnalato l'accaduto è stato Ron Amadeo di ArsTechnica, nota testata statunitense, che ha dovuto sospendere la recensione del suo Google Pixel Fold a causa di quello che potrebbe rivelarsi essere un difetto di progettazione. Come evidenziato nell'immagine qui in alto, il pannello OLED del nuovo pieghevole risulterebbe non allineato con la cornice di plastica nella parte inferiore, cosa che avrebbe causato la morte dei pixel, per l'essatteza di un'intera linea da 10 pixel.

Lo smartphone, in queste condizioni, risulta inutilizzabile, e il problema è che non si tratta di un caso isolato, anzi. Navigando su Reddit, alcuni utenti hanno segnalato casistiche molto simili a quella riscontrata da Ron. Per esempio, una persona ha riscontrato lo stesso identico problema, con lo schermo che in quell'area si è ammaccato al punto che la superfice non è più liscia (lo si può notare dai riflessi nell'immagine in basso a sinistra).

I problemi sembrano interessare anche la pellicola protettiva: dopo soltanto 5 ore di utilizzo, un utente ha contattato Google per segnalare che si stesse staccando e lo schermo sottostante stesse iniziando a graffiarsi in maniera evidente (problema riscontrato, seppur in maniera minore, anche dal recensore di The Verge).

Ma non finisce qui: dopo sole 2 ore d'utilizzo, un altro utente ancora segnala la comparsa di una linea rosa orizzontale al centro dello schermo, prima intermittente e poi perenne.

Un difetto di progettazione simile potrebbe trasformarsi in un inferno di RMA e riparazioni obbligatorie, ci auguriamo quindi che possa trattarsi solo di un caso isolato. In parte potrebbe aiutare il fatto che Pixel Fold rientri nella partnership con iFixit per il programma di auto-riparazione, ma potrebbe non bastare.

In attesa che arrivi anche in Italia, vi ricordiamo che Google Pixel Fold è disponibile negli Stati Uniti al prezzo di partenza di 1.799$: un costo decisamente alto che dovrebbe quantomeno mettere al sicuro gli utenti da difetti simili.

