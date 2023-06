Red Magic 8S Pro avrà batteria e ricarica esagerate

Sembra proprio che l'intenzione di Nubia sia quella di rendere Red Magic 8S Pro lo smartphone, anzi, il gaming phone dei record. I teaser ufficiali ci hanno svelato che sarà il primo nella storia ad avere un quantitativo mai visto di RAM, oltre al fatto che dovrebbe essere anche il primo con il chiacchierato Snapdragon 8+ Gen 2. Ma non finisce qua, perché la compagnia ha svelato le specifiche per batteria e ricarica, e pure in questo caso l'asticella è parecchio alta.

I teaser ufficiali ci svelano come saranno batteria e ricarica su Red Magic 8S Pro

6.000 mAh e ricarica ultra-rapida a 165W: saranno queste le caratteristiche di Red Magic 8S Pro, che prenderà quanto di buono visto con la serie 8. Red Magic 8 aveva una 6.000 mAh ma con ricarica 80W (65W per la version Global), Red Magic 8 Pro una ricarica 165W ma per una batteria da 5.000 mAh, e quindi 8S Pro è la congiunzione finale fra i due. In questo modo, lo smartphone da gaming di Red Magic sarà il più performante sotto il profilo batteria e ricarica, anche se saranno i test al lancio a verificarne l'efficacia, anche perché abbiamo la data di presentazione ufficiale, e ad accompagnarlo ci sarebbe anche un tablet da gaming.

