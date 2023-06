Honor Magic V2: annunciata la data di lancio ufficiale

Il mese che sta per iniziare si preannuncia essere uno dei più ricchi dell'anno per quanto riguarda presentazione e lanci di nuovi smartphone. In queste ore, sul palco del Mobile World Congress di Shanghai, Honor ha annunciato ufficialmente la data di lancio del nuovo Magic V2, il nuovo foldable flagship della nota azienda cinese.

Luglio sarà un mese ricco di nuovi smartphone: arriva anche Honor Magic V2

Honor Magic V2 sarà lanciato ufficialmente in Cina il prossimo 12 luglio: a dare l'annuncio è stato il CEO dell'azienda cinese Zhao Ming che sul palco del Mobile World Congress 2023 di Shanghai ha annunciato la data ufficiale di disponibilità del nuovo pieghevole flagship del brand.

Durante il keynote, Ming ha annunciato che Honor Magic V2 offrirà una “rivoluzionaria” esperienza per il display flessibile, con un particolare focus su quello che probabilmente diventerà ben presto un trend anche per gli smartphone e le loro app: l'intelligenza artificiale. A beneficiarne in particolar modo sarà il comparto fotografico, naturalmente, ma potrebbe vedere ben presto nuove integrazioni dell'IA in tutte le sezione del sistema operativo.

Non ci resta che attendere quindi ancora qualche settimana prima di scoprire tutte le novità di Honor Magic V2, ovvero quello che si preannuncia essere davvero un piccolo gioiello pieghevole.

