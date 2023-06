Google Pixel Fold: fotocamera, display e audio al vaglio di DxOMark

Lanciato a maggio, il primo smartphone pieghevole di Google ha fatto parlate tanto di sé: se da un lato è stato in grado di dare grandi soddisfazioni alla compagnia, dall'altro non mancano i problemi. Comunque, tirando le somme, si tratta di una prima volta niente male per Big G. Se siete curiosi di saperne di più su fotocamera, display e audio, è disponibile la valutazione di DxOMark con tutti i dettagli su Google Pixel Fold: andiamo a scoprire come si è comportato il nuovo pieghevole!

Google Pixel Fold su DxOMark: ecco le valutazioni su fotocamera, display e audio del primo pieghevole di Big G

Fotocamera

Per quanto riguarda la valutazione della fotocamera, Google Pixel Fold ha ricevuto 133 punti e si è posizionato 28° nella classifica dei migliori smartphone (lato comparto fotografico). Ricordiamo che il pieghevole è dotato della seguente configurazione:

sensorie principale da 48 MP, f/1.7, Dual Pixel PDAF, OIS

sensore ultra-wide da 10,8 MP, f/2.2, OIS

teleobiettivo da 10,8 MP, f/3.05, OIS

A livello fotografico il dispositivo si comporta bene nel complesso, ma non regge il confronto con rivali del calibro dei modelli della serie iPhone 14, Xiaomi 13 Pro, Pixel 7 Pro, OPPO Find X6 Pro e così via. Stando alla valutazione di DxOMark hanno convinto l'esposizione (buona nella maggior parte delle condizioni), la gamma dinamica e il bilanciamento del bianco, la stabilizzazione video e l'autofocus.

Tuttavia ci sono dei contro da non sottovalutare come imprecisioni durante il bokeh, artefatti vari alle immagini e varie problematiche in condizioni di scarsa illuminazione (perdita di dettaglio, livello di rumore elevato).

Per i sample foto e il giudizio completo, vi rimandiamo al contenuto di DxOMark presente in fonte.

Display

Se la fotocamera di Google Pixel Fold ha convinto a metà, sul display DxOMark non ha dubbi: merita la prima posizione della classifica globale, con 151 punti. Considerando che si tratta di uno schermo pieghevole (con tutti i pro e i contro del caso) è davvero un ottimo risultato. Il team di DxOMark ha elogiato la buona resa cromatica, l'HDR10 e a luminosità: nel complesso tutti gli aspetti vengono gestiti egregiamente. Gli unici difetti riscontrati riguardano un leggero calo della fluidità durante la navigazione web ed alcuni cali a livello di luminosità (in ambienti esterni).

Ricordiamo che il flagship è equipaggiato con uno schermo OLED da 7,6″ con risoluzione 2208 x 1840 pixel, rapporto in 6:5 e refresh rate a 120 Hz.

Audio

Il nostro viaggio si conclude con la parte audio: in questo caso Google Pixel Fold ha raggiunto la 38° posizione Global, con 133 punti. Siamo ben lontani dai piani alti – occupati da soli smartphone da gaming, con Black Shark 5 Pro in cima – ma è anche vero che sopra Pixel Fold troviamo sia i top di gamma del momento, che dispositivi con alcuni anni alle spalle. Comunque, in generale, sono presenti buone performance sia per quanto riguarda la riproduzione che la registrazione di contenuti, con vari pregi.

Al di là del punteggio e di quelli che sono i difetti, il foldable di Google si erge come il miglior pieghevole per quanto riguarda la riproduzione audio (con un punteggio di 135). Stando a DxOMark, il dispositivo si è comportato bene specialmente durante la riproduzione di musica, ma le performance non hanno deluso nemmeno alle prese con film e giochi.

Per scoprire tutti i dettagli delle valutazioni di DxOMark, date un'occhiata alla pagina presente in fonte.

