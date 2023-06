Google Pixel Fold ha un problema con il display? Prima unità morta dopo 4 giorni

Il momento di Google Pixel Fold è finalmente arrivato e lo smartphone pieghevole di Big G sta in questi giorni iniziando ad arrivare tra le mani di utenti e recensori. Sebbene i primi giudizi sembrino essere tutti quanti positivi, un'importante testata internazionale ha dovuto sospendere temporaneamente la recensione a causa di un problema allo schermo che ha reso inutilizzabile il dispositivo.

Dopo soli 4 giorni c'è già la prima unità difettosa di Google Pixel Fold

Ron Amadeo di ArsTechnica, nota testata statunitense, ha dovuto sospendere la recensione del suo Google Pixel Fold a causa di quello che potrebbe rivelarsi essere un difetto di progettazione. Come evidenziato nell'immagine qui in alto, lo schermo OLED del nuovo pieghevole risulterebbe non allineato con la cornice di plastica nella parte inferiore, cosa che avrebbe causato la morte di un'intera linea di 10 pixel.

Lo smartphone, in queste condizioni, risulta chiaramente inutilizzabile e sarà necessario capire se nei prossimi giorni, con l'aumentare dei dispositivi in circolazione, verranno segnalate problematiche simili da parte degli utenti. Un difetto di progettazione simile potrebbe trasformarsi in un inferno di RMA e riparazioni obbligatorie, ci auguriamo quindi che possa trattarsi solo di un caso isolato.

In attesa che arrivi anche in Italia, vi ricordiamo che Google Pixel Fold è disponibile negli Stati Uniti al prezzo di partenza di 1.799$: un costo decisamente alto che dovrebbe quantomeno mettere al sicuro gli utenti da difetti simili.

